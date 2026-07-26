ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, BCCI ଉପସଭାପତି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ନେବେନି ସନ୍ୟାସ

ରୋହିତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, BCCI ଉପସଭାପତି କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଲର୍ଡସ ମୈଦାନରେ ରୋହିତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ‘ହିଟ୍‌ମ୍ୟାନ୍’ ୧୩୮ ରନ୍‌ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଏବେ BCCI ଉପସଭାପତି ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା, ରୋହିତଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅଟକଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ୍ ସାଇକିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖବରକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୁଜବ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି।

ଅବସର ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ନିନ୍ଦୁକମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଲର୍ଡସ ODI ରେ ୧୩୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଲର୍ଡସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ରୋହିତ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍‌ରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନରେ ପୁରା ଖେଳ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ…

ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଖୁବ୍…

ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା: ଆଗ୍ରାରେ ଆୟୋଜିତ UP T20 ଲିଗ୍‌ର ମିନି ନିଲାମୀ ଅବସରରେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, “ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆମ ଟିମ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବଂ ସେ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ। ମିଡିଆ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିବା ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଅବସରର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନାହିଁ।”

ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବିବୃତି: ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ବିସିସିଆଇକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଥିଲେ ଯେ, ବାହାର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଦେଶ ଏବଂ ନିଜ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ୨୮୮ ଟି ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୧,୮୯୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ୩୪ ଟି ଦିନିକିଆ ଶତକ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ମାମଲାରେ ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମାତ୍ର ୧୫ ଦିନରେ ପୁରା ଖେଳ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ…

ହର୍ମୁଜକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ଖୁବ୍…

ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଜବରଦସ୍ତ…

ଜାଣନ୍ତି କି ଦେଶର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ…

1 of 27,840