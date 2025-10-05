ହଠାତ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୪ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ; କ’ଣ ପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପେଟରେ ହେଲା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରିପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲା ସତ

ଭାରତ ଏ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିରିଜରେ ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। କାନପୁରରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଧିନାୟକ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଖେଳାଳି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପେଟରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଟେଲର ଖାଦ୍ୟର କିଛି ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛି।

ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଳିନାହିଁ। ଭାରତ ଏ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି କାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିରିଜରେ ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା କହିଛନ୍ତି, “ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥାଆନ୍ତେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

INDW vs PAKW: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଅଧାରୁ…

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ହାରିଯିବ ଭାରତ! ଗମ୍ଭିରଙ୍କ…

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଏ ଦଳ ପରିଚାଳକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିମାନେ ହଠାତ୍ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ, ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଧିନାୟକ ଜ୍ୟାକ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସେ ତୃତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି।

ତଦନ୍ତ ପରେ, ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ, ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା କହିଛି ଯେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅବନତି ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ବଦଳୁଥିବା ପାଗ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଇପାରେ।

ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭୧ ରନର ବିଶାଳ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା, ୯ ୱିକେଟରେ ଜିତିଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ କାନପୁରରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

INDW vs PAKW: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ଅଧାରୁ…

୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ହାରିଯିବ ଭାରତ! ଗମ୍ଭିରଙ୍କ…

”ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ…

IND VS PAK LIVE; ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଗାଲରେ…

1 of 2,345