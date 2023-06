ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବ ବିସିସିଆଇ: IPL-2023 ରେ ଡଟ୍ ବଲ ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏତିକି ଗଛ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇପିଏଲ-୨୦୨୩ର କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ । ୪ଟି କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରତି ଡଟ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ ୫୦୦ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ପୋତିବ ବିସିସିଆଇ । ଏଥିପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି । ଏଲିମିନେଟର୍, ଦୁଇ କ୍ୱାଲିପାୟାର ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୨୯୪ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଛି । ଏହି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରାଯିବ ।

ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗତ ଆଇପିଏଲର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ସହ ମିଶି ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ସିଜନର ଶେଷ ୪ଟି କ୍ୱାଲିଫାୟାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡଟ୍ ବଲ୍ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୫୦୦ଟି ଗଛ ପୋତାଯିବ । ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୧,୪୭,୦୦୦ ଗଛ ପୋତିବ ବିସିସିଆଇ । ଏ ନେଇ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଗତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୮୪ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଏଲିମିନେଟରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷେ୍ନø ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ୯୮ଟି ଡଟ୍ ବଲ୍ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟାର ମୁମ୍ବାଇ-ଗୁଜୁରାଟ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥଇରେ ଡଟ୍ ବଲ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ମାତ୍ର ୬୮ । ଶେଷରେ ପାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମ୍ୟାଚ ଖୁବ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ୪୬ଟି ଡଟ୍ ପକାଇ ପାରିଥିଲେ ଉଭୟ ଦଳର ବୋଲର ।

When every dot ball mattered 👌🏻👌🏻

A total of 147,000 trees 🌲will be planted after 294 Dot Balls were bowled in #TATAIPL Playoffs and Final, courtesy of a Joint Initiative between @BCCI & @TataCompanies 👏🏻👏🏻#TATAIPLGREENDOTBALLS pic.twitter.com/Dag6ItnVMD

