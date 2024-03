ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ BCCIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ମିଳିବ ଦମଦାର ଇନସେଣ୍ଟିଭ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜକୁ ୪-୧ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ରୋହିତ ସେନା । ଏହାପରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ । ଧର୍ମଶାଳା ମ୍ୟାଚ ବିଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି । ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା’ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ । ତେବେ ଏହା ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ ବ୍ୟତୀତ ଅତିରିକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ହୋଇପାରିବ । ୨୦୨୨-୨୩ ସିଜନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ‘ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା’ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ ପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଭାବରେ ପାଇବେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ।

ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ‘ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା’ର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ସମ୍ମାନିତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ୨୦୨୨-୨୩ ସିଜନରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ ଉପରେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ସଂରଚନା ଭାବରେ କାମ କରିବ । ତେବେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

I am pleased to announce the initiation of the 'Test Cricket Incentive Scheme' for Senior Men, a step aimed at providing financial growth and stability to our esteemed athletes. Commencing from the 2022-23 season, the 'Test Cricket Incentive Scheme' will serve as an additional… pic.twitter.com/Rf86sAnmuk

