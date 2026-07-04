ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁହଁ ଖୋଲିଲା BCCI, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ପୂର୍ବରୁ କହିଲା ଏମିତି
ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? ବିଶେଷକରି ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ବୈଭବଙ୍କୁ ଡେବ୍ୟୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।
ଦଳ ପରିଚାଳନା, ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ, ବିସିସିଆଇ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାରି କରିଛି।
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୟୁକେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆସିବା ପରଠାରୁ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ କେବଳ ୬ ରନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ, ଦଳ ପରିଚାଳନା ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଛି।
ସମ୍ପ୍ରତି, ବୋଲିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମୋର୍ନେ ମୋର୍କେଲ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିଲେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ; କିନ୍ତୁ, ଏହି ବିଫଳତା ମଧ୍ୟରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ (ବୈଭବ) ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଆଇପିଏଲରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।”
“ମୁଁ ଦଳ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି: ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।”
ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ଏବଂ କପିଲ ଦେବଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ଦଳ ପରିଚାଳନା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଆସିଛି। ବିଶେଷକରି ସାମସନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରି ମନେହେଉଛି।
ସେ ଦଳରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ କରିଥିବା କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଉପରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସାମସନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇବାକୁ ପଡିବ।