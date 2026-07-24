ଆଜି ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି! ଗୋଟେପଟେ CJPର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟପଟେ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ

CJP କଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ।

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର (୨୪ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ସକାଳ ୭:୩୦ରୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋର ୧୭ଟି ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିବ।

ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗ, ରାଜୀବ ଚକ୍, ପଟେଲ ଚକ୍, ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ମାର୍ଗ, ବାରାଖମ୍ବା ରୋଡ୍, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ସେବା ତୀର୍ଥ, ଜନପଥ, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ, ଆଇଟିଓ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ, ଖାନ୍ ମାର୍କେଟ୍, ଜୋର ବାଗ୍, ଶିବାଜୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଏବଂ ଝଣ୍ଡେୱାଲାନ।

ଡିଏମଆରସି (DMRC) ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ରାଜୀବ ଚକ୍, ମଣ୍ଡି ହାଉସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ ଷ୍ଟେସନରେ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ (ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ) ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ।

ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା କଟକଣା ଏବଂ ୧୭ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ୨୩ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମରେ ଫସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିସହ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବାରୁ କ୍ୟାବ୍ ଓ ଅଟୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

୨୩ ଜୁଲାଇରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ୧୭ଟି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ:

ରାଜୀବ ଚୌକ୍, ପଟେଲ ଚୌକ୍, ମଣ୍ଡି ହାଉସ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟ, ଆଇଟିଓ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗେଟ୍, ଖାନ୍ ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସମେତ ୧୭ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ ୨୩ ଜୁଲାଇରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।

ମେଟ୍ରୋ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ ଯାତାୟାତ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ଅଟୋ ଓ କ୍ୟାବ୍ ଚାଳକମାନେ ମନମୁତାବକ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ନେଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା।

ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ଯାତାୟାତ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଗୁରୁବାର (୨୩ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬) ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରର ୧.୫ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ରାତି ୧୨ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ନିଲମ୍ବନ କରିଥିଲା।

ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସାଧାରଣ ଶାନ୍ତି-ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ଅପରାଧ ପାଇଁ ଉସକାଇବାକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସଚିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।

CJP କଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ:

ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ପିଏମଓରେ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP) ସହ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଚାରିଟି ଔପଚାରିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ।

ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ସିଜେପି ଜୁନ୍ ୨୪ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର କନଟ୍ ପ୍ଲେସ୍‌ରେ ବିଗିଡ଼ୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୨୨ ଜୁଲାଇରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଏନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (NDTA)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅତୁଲ ଭାର୍ଗବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଆଡଭାଇଜରି ଅନୁସାରେ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନସିଲ୍ (NDMC)ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଓ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ନରେଶ ପାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସଚିବ

ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ସବସିଡି!…

NEET ପ୍ରତିବାଦକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଚାଲୁଥିଲା…

ଚାଉଳ, ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷୀର ନା ଦୀପ……

1 of 18,376