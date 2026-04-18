ସାବଧାନ! ପୁରୁଣା ୫୦୦ ଓ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାପୁଛି ଗୁଜବ; ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ରହିଛି RBI ର ଅସଲ ନିୟମ?
ପୁଣି ବଦଳିବ କି ପୁରୁଣା ନୋଟ୍? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭାଇରାଲ ଦାବି ଉପରେ କଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା PIB Fact Check
500-1000 Notes RBI News : ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଖବର ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ପୁରୁଣା ୫୦୦ ଏବଂ ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି କୌଣସି ମେସେଜ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ ଆସିଛି, ତେବେ ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ!
କ’ଣ ଏହି ଭାଇରାଲ ଦାବି?
କିଛି ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ, RBI ର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେବି ପୁରୁଣା ୫୦୦ ବା ୧୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ।
PIB Fact Check ର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ:
ସରକାରଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକର ‘PIB’ ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛି। RBI ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ ବା ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ୨୦୧୬ ନଭେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ବିମୁଦ୍ରାକରଣ (Demonetisation) ପରେ ଏହି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବୈଧତା ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି।
ଏଭଳି ଗୁଜବ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ RBI ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ (rbi.org.in) କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ।
Has RBI really announced 'new rules' for exchanging old ₹500 & ₹1000 notes❓
Some news reports claim that the Reserve Bank of India (@RBI) has issued new guidelines to exchange discontinued currency notes.#PIBFactCheck
❌ This claim is FAKE!
❌RBI has made NO such… pic.twitter.com/8ph2mlCrLT
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 17, 2026