ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନ: ବଦଳିଯାଏ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ

ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନ: ବଦଳିଯାଏ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ
ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରନ୍ଧାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
Foods to avoid in iron cookware : ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଇରନ ବା ଲୌହ ସାରର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବାକୁ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରନ୍ଧାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ପରିବା ଏମିତି ଥାଏ ଯାହାର ସ୍ୱାଦ, ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଲୁହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଖଟା ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଅଧିକ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ।
ଅଧିକ ଟମାଟୋ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବା
ଟମାଟୋରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଏସିଡ ଥାଏ, ଯାହା ଲୁହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ କଳା କିମ୍ବା ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କସା ଲାଗିପାରେ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଟମାଟୋରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିବା ବା ତରକାରୀକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କିମ୍ବା ନନ-ଷ୍ଟିକ ବାସନରେ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ।
ସବୁଜ ପନିପରିବା
ପାଳଙ୍ଗ ଭଳି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଲୁହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଜର ଚମକଦାର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ହରାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଗାଢ଼ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଖାଇବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱାଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ସବୁଜ ପନିପରିବାକୁ ଆଲୁମିନିୟମ କିମ୍ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନରେ ରାନ୍ଧିବା ଅଧିକ ସଠିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ତେନ୍ତୁଳି କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲ
ତେନ୍ତୁଳି କିମ୍ବା ଆମୁଲ ପଡ଼ିଥିବା ଗ୍ରେଭି ଜାତୀୟ ତରକାରୀ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରାନ୍ଧିବା ଅନୁଚିତ। ଏଥିରେ ଥିବା ଏସିଡ୍ ଲୁହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟଟି ଧାତୁ ଭଳି ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଲ କିମ୍ବା ନନ୍-ଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ଦହିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତରକାରୀ
ଯେପରିକି କଢ଼ି କିମ୍ବା ଦହି ଦିଆ ଗ୍ରେଭି ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଦହିର ଖଟା ଅଂଶ ଆଇରନ ବା ଲୁହା ସହିତ ମିଶି ସାମାନ୍ୟ ପିତା ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଗାଢ଼ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ କଢ଼ିରେ ସାମାନ୍ୟ କଳା ଅଂଶ ଦେଖାଯାଇପାରେ।
ପରିବାରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖଟାପଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ତ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୁହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଦକୁ ଖରାପ କରିଦେଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟରେ ଧାତୁ ଭଳି ଏକ କସା ସ୍ୱାଦ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ ସରିବା ପରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ହିଁ ପକାନ୍ତୁ।
ଜହ୍ନି (ତୋରି) କିମ୍ବା ଦମ୍ ଆଳୁ ଭଳି ପନିପରିବା ଯେଉଁଥିରେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁହା କଡ଼େଇରେ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଠନ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଏହି ପରିବାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମୟ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କଳା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁନଥିବା ବାସନରେ ରାନ୍ଧିବା ଅଧିକ ଭଲ।