ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତୁ ଯୋଗ; ଜାଣନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ‘ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର’ କଣ?
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବାରେ ଯୋଗର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
କୋଲକାତା: ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କୋଲକାତାରେ ଆୟୋଜିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆର.ଏନ. ରବି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ସାରା ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାରୁ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, “ଆଜି ସାରା ଦେଶ ଓ ଦୁନିଆ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହା ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ।”
ବେଙ୍ଗଲର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି କହିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦୁନିଆରେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇଥିଲେ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଏବଂ ଲାହିଡ଼ି ମହାଶୟଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଏଭଳି ମହାନ ଯୋଗୀମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ମାଟିରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରିବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି।
ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯୋଗ ଏବେ କେବଳ ଜଣକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ସୀମିତ ନାହିଁ। ବରଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଯୋଗ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯୋଗକୁ କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଦିନ ବୋଲି ନଭାବି, ଏହାକୁ ନିଜର ପ୍ରତିଦିନର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଗ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ ଦିବସର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାସହ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମସ୍ତେ ଏପରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ସେମାନେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ତୁଳନାରେ ୫୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ, ସଫୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିପାରିବେ।
ନିଜ ଭାଷଣ ସରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ (Theme) ରହିଛି – “ସୁସ୍ଥ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ” (Yoga for Healthy Ageing)। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିପାରିବା।