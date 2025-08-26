(Video) ଶିବ ଭକ୍ତ ହେଲା ଭାଲୁ… ରାତିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲା, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ
ଛତିଶଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଭାଲୁର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଏକ ଭାଲୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେପରି ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଭକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ।
ଭାଲୁର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍- କାଙ୍କେରର ପୋଲିସ ଲାଇନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭାଲୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଭାଲୁଟି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛି । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିବ ଭକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ।
କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭାଲୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ “ଶିବ ଭକ୍ତ ଭାଲୁ” ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
କାଙ୍କେରରେ ଭାଲୁ ସାଧାରଣ- କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରାରେ ଘେରା, ଏବଂ ଏଠାରେ ଭାଲୁର ଗତିବିଧି କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ । ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପାଖରେ ରାସ୍ତାରେ ଭାଲୁ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଏଥର ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିବା ଭାଲୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ପାଲଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି।
भालू भी बना शिव जी का भक्त ❤️🚩
कांकेर से दिलचस्प वीडियो आया सामने
देर रात पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में घंटी बजाते भालू का वीडियो आया सामने pic.twitter.com/2Nu2j8WI3M
— Yogesh Mishra 🇮🇳 (@YogeshMishraK) August 26, 2025