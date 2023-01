Video: ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ‘ବିଟିଂ ଦି ରିଟ୍ରିଟ୍’ ସମାରୋହ, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ସାମରିକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ଚୌକଠାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମାପ୍ତି ପାଳନ କରୁଥିବା ‘ବିଟିଂ ଦି ରିଟ୍ରିଟ୍’ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମହାନ କାର‌୍ୟ୍ୟକ୍ରମର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ‘ବିଟିଂ ଦି ରିଟ୍ରିଟ୍’ ସମାରୋହ ଏହି ସମୟରେ ଦେଶର ‘ସବୁଠୁ ବଡ ଡ୍ରୋନ୍ ସୋ’ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ୩୫୦୦ ସ୍ୱଦେଶୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

#WATCH | Amid rain lashing the national capital, Military bands enthrall audience at ‘Beating the Retreat’ ceremony at Vijay Chowk in Delhi

(Source: President of India) pic.twitter.com/TAmdcgMCis

— ANI (@ANI) January 29, 2023