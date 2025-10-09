ଏଠାରେ ହୁଏ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ବୋହୁ ପରି ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି, ମିଳେ ପୁରସ୍କାର
ରାମ୍ପରେ ଚାଲନ୍ତି ମଇଁଷି । ଦିଆଯାଏ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୁରସ୍କାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ । କିନ୍ତୁ କେବେ ମଇଁଷି ମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ । ବିଶ୍ଵରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାପିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ।
ଏଠାରେ ହୁଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚୋନବୁରିରେ ଜଳ ମଇଁଷି ଦୌଡ଼ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଫସଲ ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ । ଏଠାରେ ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ପରେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଥାଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି।
ରାମ୍ପରେ ଚାଲନ୍ତି ମଇଁଷି: ଏହି ମେଳାରେ କେବଳ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ ବରଂ ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ, ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ଫୁଲ, ଶରୀରରେ ସାଇନିଂ ପାଇଁ ବାସ୍ନା ତେଲ ଲଗାଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୋହୁ ପରି ସଜାଯାଏ । ଯେଉଁ ମଇଁଷିର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଶିଙ୍ଗ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶରୀର ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖି ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯାଏ।
ସରକାର ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା: କୁହାଯାଏ ଯେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମଇଁଷିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥରେ ନିରନ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ୨୦୧୭ ମସିହାରେ, ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ “ଥାଇ ମଇଁଷି ସଂରକ୍ଷଣ ଦିବସ” ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଅନେକ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଭୁସା ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଚୋନବୁରି ଉତ୍ସବ କେବଳ ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଥାଇ ସଂସ୍କୃତି, ଇତିହାସ ଏବଂ କୃଷି ଜୀବନର ଏକ ଝଲକ। ଯଦିଓ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତକୁ କବଜା କରିସାରିଛି, ତଥାପି ଏହି ମଇଁଷିମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏବେ ବି ରହିଛି।