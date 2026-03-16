କାହାପାଇଁ ଅବସର ନେଲେ ରୋହିତ-କୋହଲି, ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର!

ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଗମ୍ଭୀର।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇଗଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଆଗମନ ସହିତ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା।

ଇଂଲଣ୍ଡର ୨୦୨୫ ଗସ୍ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଖେଇ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଦଳୀ ଚୋପାରେ ପାଦ କାହିଁକି ଖସିଯାଏ, ଅନ୍ୟ…

DA Hike: ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 5% ବୃଦ୍ଧି!…

ସମାଲୋଚକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅବସରକୁ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଯୋଡିଥିଲେ। ହେଲେ ଏବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗମ୍ଭୀର ନିଜେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି।

ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଗଲା:

ରେଭସ୍ପୋର୍ଟଜ୍ କନକ୍ଲେଭ ସମୟରେ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ’ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲୁଥିଲା।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିର କିପରି ମୁକାବିଲା କରନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ମତର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।

ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଠିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନିଆଯାଇଥିବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବେ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ଏହି ଫ୍ୟୁଏଲରେ ଚାଲେ…

LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ହେବାର କେତେଦିନ ମଧ୍ୟରେ…

1 of 8,830