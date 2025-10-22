ସିଲେକ୍ଟ ହେଲେନି ସର୍ଫରାଜ ଖାନ, ରାଗିଗଲେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି, କଲେ ହଙ୍ଗାମା, କହିଲେ ମୁସଲିମ୍ ବୋଲି…

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳରେ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନେକ ଜୁନିୟର ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ରନ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ସର୍ଫରାଜ ଖାନ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡିଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ‘ଏ’ ଦଳରୁ ସର୍ଫରାଜଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶଂସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏନେଇ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ସେ ସର୍ଫରାଜଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ମୁସଲିମ ବୋଲି: AIMIM ସଭାପତି ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ” ସର୍ଫରାଜ ଖାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାରତୀୟ ‘ଏ’ ଦଳ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇନାହିଁ?” ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଓୱେସିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଲଗାତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେତେକ ଧାର୍ମିକ କୋଣକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ମୁସଲିମ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଫରାଜ ଖାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରୁ ସୂଚନା ଲିକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଉନାହିଁ।

ଫିଟନେସ୍ ବିବାଦ: ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ସର୍ଫରାଜ ଖାନ ଅନଫିଟ୍ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଓଜନକୁ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସର୍ଫରାଜ ପ୍ରାୟ ୧୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖରାପ ଫର୍ମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସର୍ଫରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଫର୍ମ ଆଉ ବିପଦ ନୁହେଁ।

ସର୍ଫରାଜଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ସର୍ଫରାଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଛଅଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ୧୧ଟି ଇନିଂସରେ ୩୭.୧ ହାରରେ ୩୭୧ ରନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟେଷ୍ଟରେ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୫୦। ସର୍ଫରାଜ ୨୦୧୪ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୫ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଦଳର ଅଂଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଘରୋଇ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

 

