ବିୟର ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଖବର… ଦୋକାନରେ ବିୟର କ୍ୟାନ୍ ମିଳିବା ହୋଇଯିବ ବନ୍ଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ୟାନର ଘୋର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଘରୋଇ ବିୟର ଶିଳ୍ପ ବିଦେଶରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନଦଣ୍ଡ (QCO) ରେ “ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ନିୟାମକ ଛାଡ଼” ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି।
ବ୍ରୁଅର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BAI) ଅନୁଯାୟୀ, ବିୟର ଶିଳ୍ପ ବାର୍ଷିକ 120-130 ନିୟୁତ ୟୁନିଟ୍ 500 ମିଲି କ୍ୟାନର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ଯାହା ଦେଶର ମୋଟ ବିୟର ବିକ୍ରୟର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ₹1,300 କୋଟି କ୍ଷତି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
BIS ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଧୀନରେ ଅଣାଯାଇଛି
ସରକାର ଏକ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଡର (QCO) ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଏପ୍ରିଲ 2025 ରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ BIS (ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସ୍) ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଧୀନରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ୟାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଶର ବିୟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାନୀୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ଯୋଗାଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ପ୍ରମୁଖ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ୟାନ ଯୋଗାଣକାରୀ, ବଲ୍ ବେଭେରେଜ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କ୍ୟାନ-ପ୍ୟାକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ସୁବିଧାରେ ସର୍ବାଧିକ ଘରୋଇ କ୍ଷମତାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ ଯୋଡା ନଗଲେ ସେମାନେ ଅତି କମରେ 6-12 ମାସ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
BIS ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, QCO ଯୋଗୁଁ, ବିୟର ଶିଳ୍ପ ବିଦେଶୀ ବିକ୍ରେତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ୟାନ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ BIS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଅନେକ ମାସ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
BAI ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ QCO ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଶିଥିଳ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ BAI ଦେଶର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ବିୟର ନିର୍ମାତା – AB InBev, Carlsberg, ଏବଂ United Breweries ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ତିନୋଟି କମ୍ପାନୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମୋଟ ବିୟରର 85 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ସମ୍ପ୍ରତି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ବ୍ରୁୱେରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (UBL) ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସିଇଓ ମଧ୍ୟ PTI ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ
ସରକାର ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ BIS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ୟାନ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, BAI ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ କ୍ୟାନ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ।
BAI ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ “ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗାଣକାରୀମାନେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର BIS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ BIS ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା କ୍ୟାନ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ।” BAI ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ବିନୋଦ ଗିରି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିୟାମକ ତଦାରଖ ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟାଘାତକୁ ଏଡାଇବ।