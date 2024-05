(video)ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତିହାର ଜେଲ୍‌ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଆଜି କେଜ୍ରିୱାଲ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଜ୍ରିୱାଲ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତାଙ୍କ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ୍ ସ୍ଥିତ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ମାନ୍ ବି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ‘କେଜ୍ରିୱାଲ ଜିନ୍ଦାବାଦ’ ନାରା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

#WATCH | Delhi CM Arvind Kejriwal offers prayers at Hanuman Mandir in Connaught Place.

His wife Sunita Kejriwal and Punjab CM Bhagwant Mann are also with him. pic.twitter.com/Xci2LNwx3d

— ANI (@ANI) May 11, 2024