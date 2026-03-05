ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଆଗରୁ ଅଯୋଧ୍ଯାରେ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହୋମ; ଏଥର ଭାରତର ଜିତ୍….

ଭାରତକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଜିତୁ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଅଯୋଧ୍ଯାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯିବ। ଏହା ଆଗରୁ

ଆଜି  ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ T20 ବିଶ୍ୱକପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ରହିଛି।

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକା କରୁ। ଏହି ସମୟରେ, ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧାର୍ମିକ ରୀତିନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଭାରତ ଜିତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା: ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପବିତ୍ର ନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୁନିମାନେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ହବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିରାଟ ମନ୍ଦିରରେ, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହବନ ସମୟରେ, ଦେବୀ ବଗଲାମୁଖୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୁନିମାନେ ଆଜିର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଜୟୀ ହୋଇ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।

ହବନ ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ପରିବେଶ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଥ ଏବଂ ମୁନିମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେପରି ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଏ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଆଣେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଧାର୍ମିକ ରୀତି ଯଥାସମ୍ଭବ ରୀତିନୀତି ସହିତ କରାଯାଉଥିଲା।

ପରିଶ୍ରମ ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର: ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି କି ଖେଳରେ ପରିଶ୍ରମ ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆବଶ୍ଯକ। ଯଦି ଭାରତ ଆଜି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକା କରେ ତେବେ ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବ।

