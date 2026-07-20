କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବନାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କଥାଗୁଡ଼ିକ, ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା
KCC ଜରିଆରେ କୃଷକମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ନେଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ବନାଇବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କଲେ ସୁଧରେ ବଡ଼ଧରଣର ରିହାତିର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
Kisan Credit Card Scheme: ଚାଷବାସରେ କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ତାହା କିଛି କୁହାଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ସାର୍ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମରାମତି କିମ୍ବା ଜଳସେଚନ ଉପକରଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କମିଯାଏ। ଏଭଳି ସମୟରେ ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ମହଙ୍ଗା ଋଣ ଚକ୍କରରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରୀ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଯୋଜନା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି।
ଏହି କାର୍ଡ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜର ଚାଷବାସ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସମୟାନୁସାରେ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ KCC ବନାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ମୌଳିକ ଏବଂ ଜରୁରୀ କଥାକୁ ବୁଝି ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆବେଦନ ରିଜେକ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ
କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାର୍ଡ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଚାଷୋପଯୋଗୀ ଜମି ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପଟ୍ଟାରେ ଚାଷ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାଗଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବେଦନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ନିଅନ୍ତୁ
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖର ନିଜ ଜମିର ପକ୍କା କାଗଜ ଯେପରିକି ଖସରା-ଖତୌନି, ପରିଚୟ ପତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ସରକାରୀ ID, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଥିବା ପାସ୍ପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର (CIBIL Score) ଭଲ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଋଣ ଡିଫଲ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଅପ୍ରୁଭ୍ କରିବାରେ ଆନାକାନି କରିପାରନ୍ତି।
ଏତେ ରହିଥାଏ ସୁଧ ହାର
KCC ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ଅତି ଶସ୍ତା ସୁଧ ହାର। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଣିତ ବୁଝିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହାପରେ ବେସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୯% ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ୨% ସବ୍ସିଡି ଦେଇଥାଆନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ୭%କୁ ଆସିଯାଇଥାଏ।
ଅଲଗା ଭାବରେ ମିଳିଯାଏ ରିହାତି
ଯଦି ଆପଣ ଋଣର ପରିମାଣକୁ ସମୟରେ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ୩% ଅତିରିକ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ୪% ର ସାମାନ୍ୟ ହାରରେ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ଏହା ହୋଇଥାଏ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡର କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଋଣ ମିଳିପାରିବ।