ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ମେଳ ନକରି କରନ୍ତୁ ଏହି ୩ଟି ଟେଷ୍ଟ, ନହେଲେ ସାରା ଜୀବନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଟିବ ଦିନ

ବିବାହ ପୂର୍ବର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ମେଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରମ୍ପରା ପରି ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖୁଛି।

ବିବାହ ପରେ ଏକ ସୁଖୀ ଜୀବନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଜରୁରୀ ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।

ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ STD ପରୀକ୍ଷା। ଏହା HIV, ହେପାଟାଇଟିସ୍ B, ଏବଂ ସିଫିଲିସ୍ ସମେତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Family Pension Rules: ଫ୍ୟାମିଲି ପେନଶନରେ…

IPL AUCTION 2026: କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ…

ଏହି ସଂକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଇ ନପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଜେନେଟିକ୍ ସୁସଙ୍ଗତତା ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ଉଭୟ ସାଥୀଙ୍କ ଜିନରେ କୌଣସି ଜେନେଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାହା ପିଲାକୁ ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗ ଦେଇପାରେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଏବଂ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ, ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରଜନନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ସ୍ୱାଭାବିକ କି ନାହିଁ।

ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହା ସନ୍ଦେହର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସଙ୍କେତ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ।

ଯଦି କାହାକୁ ବିବାହ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ତେଣୁ, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନେବା ଭଲ।

ଆଜିକାଲି, ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସଚେତନ। ବିଶେଷକରି ସହରଗୁଡ଼ିକରେ, ଦମ୍ପତିମାନେ ପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ କରାଇ ନେଉଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

Family Pension Rules: ଫ୍ୟାମିଲି ପେନଶନରେ…

IPL AUCTION 2026: କେଉଁ ଟିମ୍ ପାଖରେ କେତେ…

ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର,…

Vastu Tips for Money: ପର୍ସରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି…

1 of 27,813