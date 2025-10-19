Amazon-Flipkart sale: ସେଲରେ ଫୋନ କିଣୁଛନ୍ତି? ଡେଲିଭରି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏହି କଥା ଯାଞ୍ଚ ନହେଲେ …

By Pragyan Priyadarshini Sahoo
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, ଟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଲାପଟପ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ବିକ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଭୁଲ କରନ୍ତି। ଯାହା ହେଉଛି ଡେଲିଭରି ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ନ କରିବା।

ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକକାଳୀନ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଟଙ୍କା ଠକେଇରେ ନଷ୍ଟ ହେଉ, ତେବେ ଡେଲିଭରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ବଦଳି ଯାଇଛି ନିୟମ:ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏବଂ ଫେରସ୍ତ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ, ଯଦି ଆପଣ ଡେଲିଭରି ପରେ କୌଣସି ଉତ୍ପାଦ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ Amazon କିମ୍ବା Flipkart ଭଳି ସାଇଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏକ iPhone କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ କମ୍ପାନୀର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ଡେଲିଭରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ।

ନିହାତି କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ: ଅନେକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓପନ ବାକ୍ସ ଡେଲିଭରି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାକ୍ସ ଖୋଲନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କୋଡ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତଥାପି, କିଛି ଲୋକ କେତେକ ସମୟରେ ବାକ୍ସକୁ ନଦେଖି ମଧ୍ୟ କୋଡ୍ ସେୟାର କରନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ।

ମନେରଖନ୍ତୁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବାକ୍ସ ଖୋଲିନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାଁନ୍ତି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେବି ଡେଲିଭରି କୋଡ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଚାଲୁ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଡେଲିଭରି ମନା କରିପାରିବେ।

ଚେକ କରନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ: ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ଯଦି ବାକ୍ସ ସିଲ୍ ଭଙ୍ଗା ଦେଖାଯାଏ କିମ୍ବା ପ୍ୟାକେଜିଂରେ କୌଣସି ଏପଟ ସେପଟ ଥାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ରଖିବାକୁ ମନା କରନ୍ତୁ। ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଟାବଲେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପରେ, ବାକ୍ସରେ ମୁଦ୍ରିତ ନମ୍ବର ସହିତ ଏହାର IMEI ନମ୍ବର ମେଳ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ।

ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ : ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହେଉଛି ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରିବା। ବାକ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲାଯାଉଛି କି ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭିଡିଓରେ କଏଦ କରନ୍ତୁ।

ଏହା ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଜିନିଷର ଅବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ପରେ କୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ତେବେ ଏହି ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କେତେକ ସମୟରେ, ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଦେଖିବା ପରେ ଠକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଠକେଇରୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି।

ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାଛିଛନ୍ତି ଯାହା ଓପନ -ବକ୍ସ ବିତରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ନିଅନ୍ତୁ। ବାକ୍ସର ଅବସ୍ଥା, ଲେବଲ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।

ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ ସମୟରେ ଶସ୍ତା ଫୋନ୍ କିଣିବାରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ସମୟରେ ଅବହେଳା ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ସବୁବେଳେ ଡେଲିଭରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫୋନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଏକ ଭିଡିଓ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା’ପରେ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କୋଡ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି କ୍ଷତିରେ ପରିଣତ ନହୁଏ।

 

