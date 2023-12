ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ଏବେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷୀତ ଫିଲ୍ମ ଡଙ୍କିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଡଙ୍କି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତ କୋଠା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରମୋଶନ ଲାଗି ସ୍ପେସିଆଲ ଡ୍ରୋନ୍ ଶୋ’ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସିଗନେଚର ପୋଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

Dunki & @iamsrk lighting up the skies in Dubai!!! A marvellous drone show organised near the Burj Khalifa for the first time ever to celebrate a film and of course… a very special person and an extremely special film! See you in the theatres on 21st of December! The film is for… pic.twitter.com/obvXHQqdBd

— Pooja Dadlani (@pooja_dadlani) December 19, 2023