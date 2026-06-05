ପୁରୁଣା ଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମ, ନଚେତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି
ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୁରୁଣା ଫୋନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଥିବା ଡାଟାର ବ୍ୟାକଅପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଭୁଲ୍ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୋନକୁ ନିଶ୍ଚୟ 'ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍' କରିଦିଅନ୍ତୁ।
Old Phone Selling Tips : ଫୋନ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକ ନୂଆ ଫୋନ କିଣିବା ସମୟରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫର ଜରିଆରେ ପୁରୁଣା ଫୋନ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ନୂଆ ଫୋନ ପାଇବାର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ପୁରୁଣା ଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ସିମ କାର୍ଡ ଓ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ବାହାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ।
ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ:
ସମସ୍ତ ଡାଟାର ବ୍ୟାକଅପ ନିଅନ୍ତୁ: ଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଏବଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲାଉଡ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡିଭାଇସରେ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।
ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗ ଆଉଟ କରନ୍ତୁ: ଫୋନରେ ଲଗ୍-ଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଆଇକ୍ଲାଉଡ୍ (iCloud), ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପ ଏବଂ ଇମେଲ ଆଇଡିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲଗ ଆଉଟ କରନ୍ତୁ।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ କରନ୍ତୁ: ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସେଟିଂସକୁ ଯାଇ ‘ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ’ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୋନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜରୁରୀ।
ସିମ୍ ଓ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ କାଢ଼ନ୍ତୁ: ଫୋନ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।
ସତର୍କତା: ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ ରିସେଟ ନ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଭୁଲ୍ ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ଯାହାର ଦୁରୁପଯୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ।
ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ
ଡାଟା ବ୍ୟାକଅପ୍ : ଆଜିକାଲି ଫୋନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଫାଇଲ ମ୍ୟାନେଜର, କ୍ଲାଉଡ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ ଡ୍ରାଇଭ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଡାଟାର ବ୍ୟାକଅପ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଡାଟା ହଜିଯିବାର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ।
ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ୍-ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ: ଫୋନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ସେବାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଗ-ଇନ ହୋଇଥାଏ। ଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲଗ୍-ଆଉଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ ଫୋନରେ ଆପ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ଲଗ-ଇନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।
ଫୋନର ସଫା-ସୁତୁରା: ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରେ ଫୋନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଲ ଦର ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସଫା ରଖିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଫୋନରେ ସ୍କ୍ରାଚ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ଓ ସ୍କ୍ରିନ ଗାର୍ଡ ତଳେ ଧୂଳି-ମାଟି ଜମିଛି, ତେବେ ଫୋନ୍ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଆପଣ ମନ ପସନ୍ଦର ଦର ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଫୋନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆସେସୋରିଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପରେ ହିଁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ: ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କାମ କରିନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ‘ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍’ କରିବାକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଟା, ଫାଇଲ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଆଦି ଫୋନରେ ରହିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡିଲିଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାହାରି ହାତକୁ ଯିବ ନାହିଁ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ: ଫୋନର ପ୍ରତିଟି ଫୋଲଡରରୁ ଡାଟା ଏବଂ ଫାଇଲ ଖୋଜି ଡିଲିଟ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ‘ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍’ ଫିଚର୍ ବହୁତ କାମରେ ଆସେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ, ରିସେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାଟାର ବ୍ୟାକଅପ ନେଇ ସାରିଥିବେ।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରିସେଟ୍ ହେବା ପରେ ଫୋନରେ କୌଣସି ଡାଟା କିମ୍ବା ଫାଇଲ୍ ସେଭ୍ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭଳି ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୋନର ଟେମ୍ପରାରୀ ଫାଇଲ୍, କ୍ୟାସ୍ (Cached) ଡାଟା ସମେତ ସବୁକିଛି ସଫା ହୋଇଯାଏ। ଫୋନର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବାରୁ, ଏହାର ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।