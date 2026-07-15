ପେଟ୍ରୋଲ ଆବିଷ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଇଥାନଲରେ ଚାଲୁଥିଲା ଗାଡ଼ି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଏତେ ବିବାଦ ?
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପେଟ୍ରୋଲ ପୂର୍ବରୁ କାରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଇଥାନଲରେ ଚାଲୁଥିଲା? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଜି ଇଥାନଲ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦର ପ୍ରକୃତ କାରଣ।
Ethanol Fuel History : ଭାରତରେ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଇଥାନଲକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପମ୍ପରେ ମିଳିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଇଥାନଲ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରୋଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଏକ ଅତି ଖରାପ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବ।
ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଇଥାନଲକୁ ନେଇ ଏତେ ଅସନ୍ତୋଷ କାହିଁକି? ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମୟରୁ ଗାଡ଼ିରେ ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଇଥାନଲର ଇତିହାସ କଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏତେ ହଟଚମଟ କାହିଁକି?
ପୂର୍ବରୁ ଇଥାନଲରେ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା ଗାଡ଼ି
ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ତିଆରି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଥାନଲ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଏବଂ ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ କଞ୍ଚା ତେଲ ଆବିଷ୍କାର ହେବା ପରେ ପୂରା ସମୀକରଣ ବଦଳିଗଲା। କାରଣ, ଭୂମିରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା, ଇଥାନଲ ତିଆରି କରିବା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ପଡ଼ିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଲବିଂ (Lobbying) ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ଇଥାନଲ ଉପରେ ଭାରୀ ଟିକସ ଲଗାଇ ଦିଆଗଲା। ଶସ୍ତା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ମଜଭୁତ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ ଯୋଗୁଁ ଇଥାନଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଚାପି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଗଲା।
ଏତେ ବିବାଦ କାହିଁକି ହେଉଛି?
ଆଜିର ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ସରକାର ପୁଣିଥରେ ଇଥାନଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବିବାଦର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଇଥାନଲରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଯାହା ଗାଡ଼ିର ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନରେ କଳଙ୍କି ଲଗାଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର ପାଇପ୍ ଓ ରବର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଗଳାଇ ଦେଇପାରେ।
ଏଥିସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ମାଇଲେଜକୁ ନେଇ। କାରଣ ଇଥାନଲର ଶକ୍ତି ଘନତା ପେଟ୍ରୋଲଠାରୁ କମ୍, ତେଣୁ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ ପ୍ରାୟ ୩ ରୁ ୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଏ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତରେ ଇଥାନଲକୁ ନେଇ ଏତେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।