ଯୁବରାଜ ନୁହେଁ, ଛକା ରେକର୍ଡ ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ, ନାଁ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଯିବେ…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ୬ଟି ବଲରେ ୬ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି କିଏ ପଚାରିବା ମାତ୍ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଯୁବରାଜ ସିଂ। ଏପରିକି ପିଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି।
ମାତ୍ର କଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବହୁତ କମ ଜଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଖେଳାଳି ଜଣକ କିଏ ଓ କେଉଁଠାରେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଯିବେ।
ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି: ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟର ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ଯାନ୍ସଙ୍କ ମୁହଁରେ ୟୁବରାଜ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଓଭରେ ୬ଟି ଛକା ମାରି ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଜାଣିଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାମିଦାମି ଖେଳାଳି ଏହି ରେକର୍ଡ ହାସିଲ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମସ ଭାରତୀୟ ତଥା ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଓ ସମାନ ଜୋଶରେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ମାରି ପାରିଥିଲେ।
ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ହିଁ ୩୬ରନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିକଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟର ଘାତକ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା।
ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଏବଂ ବରୋଦା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ଯୁବରାଜ ସିଂ ହାସିଲ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୭ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୯ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ବକପର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ଯାଚ ଖେଳାଯାଉଥିଲା ଆଉ ସେହି ମ୍ଯାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଛକା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ।