୪୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିକ ମାଗି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ୧.୮୩ ଲକ୍ଷ, ପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ କରିଦେଲେ ଦାନ
ନିଜ ଜୀବନରେ ମାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଭିକକୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ପଢନ୍ତୁ ଏହି କାହାଣୀ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀ ହେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ କେତେ ଧନୀ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଏପରି ଉଦାହରଣ ଶୁଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଇଚୁରର ଜଣେ 60 ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ଜଣକ ନିଜେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କଷ୍ଟକର ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ରାଶି ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ମହିଳା ଜଣକ ହଜାର କି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1.83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ରଙ୍ଗମ୍ମା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ଦାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ରାଇଚୁରର ବିଜନଗର ତାଲୁକାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଜନେୟ ମନ୍ଦିରର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ପାଇଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏହି ରାଶି ଦାନ କରିଛନ୍ତି।
ରଙ୍ଗମ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଦାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗମ୍ମା ଗତ ୬ ବର୍ଷ ଧରି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ତିନୋଟି ବସ୍ତାରେ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଶୂନ୍ୟ ଟଙ୍କା ଗଣିବା ପାଇଁ ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ୬ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲେ।
ରଙ୍ଗମ୍ମା 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ: ରଙ୍ଗାମ୍ମା ପ୍ରାୟ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବିଜ୍ଜାଙ୍ଗେରା ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରଙ୍ଗମ୍ମା ସେବେଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗମ୍ମାଙ୍କ ନୋଟ ଗଣନା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ରଙ୍ଗମ୍ମା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାନରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରଙ୍ଗମ୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଦେଇଥିବା ଦାନରେ ବହୁତ ଖୁସି।