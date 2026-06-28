ଅବସର ନେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ବେନ ଷ୍ଟୋକ୍ସ
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ମହାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା ଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟାକ କାଲିସଙ୍କ ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଯିଏ ୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟେଷ୍ଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ବେନ ଷ୍ଟୋକ୍ସ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସେ ନିଜ ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଟି-୨୦ ଓ ଦିନିକିଆରୁ ନେଇ ସାରିଥିଲେ।
ବେନ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ଅବସର ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ତାଙ୍କର ଅବସର ନେଇ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଷ୍ଟୋକ୍ସ କହୁଛନ୍ତି; ସେ ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ଓ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଭିଡିଓଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ସକାଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଭିଡିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି: “ବେନ୍ ଆପଣ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଧିନାୟକ, ନେତା ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଥିଲେ। ଆପଣ ଦଳକୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଉ ଅବସର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ ବୋଲି ଲେଖିଛି।
ଷ୍ଟୋକ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଲରାଉଣ୍ଡର
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କୁ ମହାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା ଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ୟାକ କାଲିସଙ୍କ ପରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଯିଏ ୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ୮୪ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଛଅ ସପ୍ତାହ ତଳେ ସେ ତୃତୀୟ ଆଶେସ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ୧୩୫ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ୧୨୨ ଟେଷ୍ଟ, ୧୧୪ ଦିନିକିଆ ଓ ୪୩ ଟି-୨୦ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାଯିବା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ସେ ୨୧୯ ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ୭,୨୪୩ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୪ ଶତକ ଓ ୩୭ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ହେଉଛି ୨୫୮। ଏହା ସହିତ ୧୧୪ଟି ଦିନିକିଆରେ ସେ ୯୯ ଇନିଂସରେ ୧୫ ଥର ଅପରାଜିତ ରହିଛନ୍ତି। ୪୧.୨୨ ହାରରେ ଓ ୯୫.୬୮ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟରେ ୩,୪୬୩ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ଶତକ ଓ ୨୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ସେ ୪୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୬ ଇନିଂସରେ ୨୧.୬୬ ହାରରେ ୫୮୫ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଷ୍ଟୋକ୍ସ ୧୨୨ ଟେଷ୍ଟରେ ୨୫୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଦିନିକିଆରେ ୭୪ ଓ ଟି-୨୦ରେ ୨୬ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଷ୍ଟୋକ୍ସ ୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ଓ ୨୫୦ରୁ ଅଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେବାର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।