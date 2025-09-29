ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍? ଜାଣନ୍ତୁ ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ପଡ଼େ କେତେ କିଲୋର ଓଜନ

ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

By Jyotirmayee
CELLNET

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ରେ ଚାଟିଂ କରିବା କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲାପଟପ୍‌ରେ କାମ କରିବା, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ ଶରୀରକୁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବେକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି କଠିନତା ଏବଂ ବଙ୍କା ବେକ।

ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସଂଗଠନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୀଡିତ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା କିଛି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା, ତେଣୁ ଏହା ଏବେ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବେକକୁ ବଙ୍କା କରି ଫୋନ୍‌କୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ବେକରେ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ଲଗାନ୍ତି।

ମାଂସପେଶୀରେ ଚାପ

ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବେକ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା ବଙ୍କା ହୋଇଯାଏ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଟେକ୍ସଟ୍ ନେକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ କୁହାଯାଏ।

ଏହା ବେକରେ କଠିନତା ଏବଂ ହାତରେ ନମ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, କାନ୍ଧ ଏବଂ ବେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପୂର୍ବରୁ, ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା 40 ରୁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରଭାବ 18 ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଓଜନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ

ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ବସିବେ, ତେବେ ବେକର ଓଜନ ୪ ରୁ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। “ସିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ” ପୁସ୍ତକରେ ହାରିଏଟ୍ ଗ୍ରିଫିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଓଜନ ୪.୫ ରୁ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ବସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୁଲ ପୋଜିସନରେ ବସିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବେକରୁ ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଏ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ୩୦ ଡିଗ୍ରୀ ନୁଆଁଇଥାଏ, ତେବେ ଓଜନ ୧୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ଯଦି ଏହା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ନୁଆଁଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ୨୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଏହା ୬୦ ଡିଗ୍ରୀ ନୁଆଁଇଥାଏ, ତେବେ ବେକର ଓଜନ ୨୭ କିଲୋଗ୍ରାମ ହୋଇଯାଏ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବସି ଫୋନରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବେକ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ପଡ଼େ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବେକର ଲିଗାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନମନୀୟତା ହରାଇଥାଏ।

ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ

ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଲଗାତାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ “ଟେନ୍ସଡ୍ ସ୍ନାୟୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା” କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହା ଘାତକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ବେକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ନପାଇବା ପାଇଁ ବସିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

