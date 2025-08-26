ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଏହି ହିତାଧିକାରୀ, ତିନୋଟି କିସ୍ତିିରେ ମିଳିବ ୫୦ ହଜାର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପେନସନ ପାଣ୍ଠି ନିୟାମକ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (PFRDA) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ. ରମଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ।
ସରକାର ୧ ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରୁ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣର ଋଣ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ଗୃହ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଠେଲା ଗାଡ଼ି ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବନ୍ଧକ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିନା କିସ୍ତିରେ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଋଣ ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା।
ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିର ରାଶି ଫେରସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା। ରମଣ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା (APY) ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି।
କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଆମ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଅଧୀନରେ ଋଣର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ନେଇଥିବା ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ।
ଏବଂ ସେହି ୮୨ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ୯ମେ’ରୁ ଆରମ୍ଭ
ରମଣ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୋସାଇଟି ବିକଶିତ କରିଛୁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଏ।
ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ସହିତ ଜଡିତ ଏବଂ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।” ଅଟଳ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ୯ ମଇ, ୨୦୧୫ ରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷକରି ଗରିବ, ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକ। କରଦାତାମାନେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୨ ରୁ ଇଚଣ ରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ
ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୪୨ ଟଙ୍କାରୁ ୧୪୫୪ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବଦାନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୧୦୦୦ ରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ପେନସନ ମିଳିଥାଏ।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଏହି ପେନସନ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ହୋଇଥିବା ପେନସନ ରାଶି ନାମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ।