ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର: ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଏ, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିିଥାଏ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର ଶାନ୍ତି କରିଥାଏ। ରାଗ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପଣ କମାଏ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ାଏ।

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପରି ଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍କାର ଶରୀର ବହୁ ଲାଭଦାୟକ। ଶରୀର ଓ ମନକୁ ଫିଟ୍ ରଖିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର ଶାନ୍ତି କରିଥାଏ। ରାଗ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପଣ କମାଏ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢ଼ାଏ। ତଣୁ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ରହିଛି ୧୪ଟି ପୋଜ୍‌।

ବାମ ପଟ କ୍ରମ – ବାମ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ

୧: ପ୍ରଣାମାସନ/ତାଡ଼ାସନ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯୁଦ୍ଧର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ! ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ…

ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏମ୍‌ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା…

ସିଧା ପାଦ ଯୋଡ଼ି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଛାତି ପାଖରେ ଦୁଇ ହାତ ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼େ।

୨: ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତାସନ

ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟାକୁ ପଛକୁ ସାମାନ୍ୟ ବଙ୍କାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫୁସଫୁସ ଖୋଲେ ଓ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ଆସିଥାଏ।

୩: ଉତ୍ତାନାସନ

ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଅଣ୍ଟାରୁ ଆଗକୁ ନଇଁ ହାତ ପାଦ ପାଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଠୁ ସିଧା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ହୁଏ। ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢେ।

୪: ଅଞ୍ଜନେୟାସନ – (ବାମ ପଟ)

ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ବାମ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ ବଙ୍କାଇ ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ କରି ଉଠାଇଥିବା ହାତକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିପ ଫ୍ଲେକ୍ସର ଖୋଲେ ଓ ଜଙ୍ଘ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ।

୫: ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାସନ – (ବାମ ପଟ)

ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଡାହାଣ ହାତ ଡାହାଣ ପାଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ବାମ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ବାମ ପଟକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଏହି ଆସନ କରିବା ଫଳରେ ଅଣ୍ଟାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରେଚ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଢେ।

୬: ପର୍ବତାସନ/ଅଧୋମୁଖ ଶ୍ୱାନାସନ

ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ପଛକୁ ନିଅ। ହାତ ଓ ପାଦରେ ଭାର ଦେଇ ଅଣ୍ଟାକୁ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ। ଶରୀର ‘ଠ’ ଆକୃତିରେ ହେବ। ଏହି ଆସନଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଷ୍ଟ୍ରେଚ ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଶାନ୍ତ ହୁଏ।

୭: ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର

ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ, ଛାତି, ହାତ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି, ଥୋଡ଼ି (୮ଟି ଅଙ୍ଗ) ଭୂମିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହୁ ଓ ଛାତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।

ଡାହାଣ ପଟ କ୍ରମ – ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ

୮: ଭୁଜଙ୍ଗାସନ

ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଶରୀରକୁ ଆଗକୁ ଓ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ହାତ ସିଧା, କାନ୍ଧ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଓ ପେଟ ଅଙ୍ଗ ମାଲିସ ହୋଇଥାଏ।

୯: ପର୍ବତାସନ 

ପୁଣି ୬ ନଂ ଆସନ କର

୧୦: ଅଞ୍ଜନେୟାସନ – ଡାହାଣ ପଟ

ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ବାମ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ୪ ନଂ ପରି କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ପଟ। ଏହି ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନିଅନ୍ତୁ।

୧୧: ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ରାସନ – ଡାହାଣ ପଟ
ବାମ ହାତ ବାମ ପାଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଡାହାଣ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ୫ ନଂ ପରି କିନ୍ତୁ ଓଲଟା।

୧୨: ଉତ୍ତାନାସନ 
ପୁଣି ୩ ନଂ ଆସନ। ଦୁଇ ପାଦ ପାଖକୁ ଆଣି ଆଗକୁ ନଇଁପଡ଼ନ୍ତୁ।

୧୩: ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହସ୍ତାସନ

ପୁଣି ୨ ନଂ ଆସନ। ଉଠି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ।

୧୪. ପ୍ରଣାମାସନ

୧ ନଂ ପରି ଛାତି ପାଖରେ ନମସ୍କାରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ

ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଠାରୁ ବହୁତ ଧୀରେ ଓ ଶାନ୍ତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଆସନରେ ଗତି ସହ ନିଶ୍ୱାସର ସମନ୍ୱୟ ଜରୁରୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି, ଖାଲି ପେଟରେ କରନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭରେ ୩ ରାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ୬ରୁ ୯ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ।

ଶାରୀରିକ ଲାଭ

ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଶାନ୍ତ: ଚନ୍ଦ୍ରର ଶକ୍ତି ଥଣ୍ଡା। ଏହା ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରେ। ଷ୍ଟ୍ରେସ କମାଇଥାଏ।
ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି: ସାଇଡ଼ ବେଣ୍ଡିଂ ଆସନ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଅଣ୍ଟା ଓ ହିପ ଖୁବ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ହୁଏ।

ହିପ ଓ ପେଲଭିସ ଖୋଲେ: ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ମାସିକ ଧର୍ମ ଜନିତ କଷ୍ଟ, ପିସିଓଏସ୍‌, ମେନୋପଜ ଲକ୍ଷଣ କମାଏ।

ହରମୋନ ବାଲାନ୍ସ: ଚନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ‘ଇଡା ନାଡି’ ସହ। ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ, ଥାଇରଏଡ ହରମୋନ ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ।

ନିଦ ଭଲ ହୁଏ: ରାତିରେ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ଇନସୋମନିଆ କମେ।
ମାନସିକ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ଲାଭ

ମନ ଶାନ୍ତ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏନର୍ଜି ଦିଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ନମସ୍କାର ଶାନ୍ତି ଦିଏ। ରାଗ, ଚିଡଚିଡା ପଣ କମେ।
କ୍ରିଏଟିଭିଟି ବଢେ: ଚନ୍ଦ୍ର ମନ ଓ ଭାବନାର କାରକ। ଏହା ରାଇଟ ବ୍ରେନକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରେ।
ମୁଡ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କମାଏ: ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ମୁଡ ସ୍ୱିଙ୍ଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ।

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ

ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ: ଯୋଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ‘ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି’ ବା ‘ଶକ୍ତି’ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଇଣ୍ଟୁଇସନ, ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢାଏ।

ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ: ଶରୀର ଓ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ଧ୍ୟାନ ଗଭୀର ହୁଏ।
କେଉଁମାନେ କରିବା ଉଚିତ?

ଧ୍ୟାନ ଦିଅ: ହାଇ ବିପି, ଭର୍ଟିଗୋ, ଆଣ୍ଠୁ ବ୍ୟଥା ଥିଲେ ଯୋଗ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରି କରନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

ଯୁଦ୍ଧର ଘଟିଲା ଅନ୍ତ ! ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ…

ଘର ଭିତରୁ ମିଳିଲା ଏମ୍‌ସ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା…

ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ୧୭୧…

ଉଚ୍ଛେଦ ଅଭିଯାନକୁ ବିରୋଧ, ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସହ…

1 of 17,301