ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାର ଲେବଲ୍ ହଠାତ୍ ବଢି ଯାଉଛି କି? ଖଣ୍ଡେ ନଡ଼ିଆ କରିବ କମାଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇଲେ କମିବ ସୁଗାର…
ଖଣ୍ଡେ ନଡ଼ିଆ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ସୁଗାର ଲେବଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନଡ଼ିଆ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥରେ ଭରପୂର। ତେବେ ଏହା ଶୁଖିଲା ହେଉ କି ତାଜା, କିମ୍ବା ଏହାର ପାଣି ଏବଂ କ୍ରିମ୍ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ନଡ଼ିଆ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ । ବିଶେଷକରି ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ। ଏହା ସଠିକ୍ ପାଚନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ତଥାପି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବେକିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଭଳି ମିଠା ନଡ଼ିଆ ଉତ୍ପାଦନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥକର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ନଡ଼ିଆର ପୁଷ୍ଟିକର ଲାଭ:
– ନଡ଼ିଆରେ ଲୌରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ହେଉଥିବା ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଲୌରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆମ ଶରୀରରେ “ମୋନୋଲାରିନ୍” ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ଯୌଗିକ ଯାହା ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜୀବଙ୍କୁ ମାରିଥାଏ।
– ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ।
-ନଡ଼ିଆରେ ଥିବା ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଓ ଫାଇବରର ମିଶ୍ରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ପେଟ ପୂରଣ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଟାଇପ୍ ୨ ମଧୁମେହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ନଡ଼ିଆରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁଷ୍ଟିକର ଦ୍ରବ୍ଯ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ:
- ଭିଟାମିନ୍ ସି
- ଥାୟାମିନ୍ (ଭିଟାମିନ୍ ବି୧)
- ଫୋଲେଟ୍
- ପୋଟାସିୟମ୍
- ମାଙ୍ଗାନିଜ୍
- ତମ୍ବା
- ସେଲେନିୟମ୍
- ଲୌହ
- ଫସଫରସ୍
ନଡ଼ିଆ ଫାଇବରର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ
ନଡ଼ିଆ ଫାଇବରର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। ଏକ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆରେ ୪ ଗ୍ରାମ ଡାଏଟ୍ରି ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ୧୬ ପ୍ରତିଶତ। ତେଣୁ, ଏହା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ନଡ଼ିଆ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗ୍ରହଣର ମାତ୍ର ୨ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଁ ଏତେ ଫାଇବର ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବିକଳ୍ପ।
କେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଆମ ପାଇଁ ନିରାପଦ ?
ଧଳା ନଡ଼ିଆ ନିରାପଦରେ ଖାଇହେବ: ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ସୀମିତ ପରିମାଣରେ। ବାଦାମୀ ନଡ଼ିଆ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଧଳା ମାଂସରେ ନେଟ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଫାଇବରରୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ପାଚନକୁ ଧୀର କରିଥାଏ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ମଧୁମେହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ନଡ଼ିଆ କିପରି ସାମିଲ କରିବେ?
ପରିମାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଆପଣ ୩୦ – ୪୦ ଗ୍ରାମ (୨-୩ ଚାମଚ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଡ଼ିଆ) ନେଇପାରିବେ। ମିଠା ନଡ଼ିଆ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ: ନଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ମିଠାରେ ଚିନି ମିଶାଯାଇଥାଏ। କମ୍ GI ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ: ସ୍ୱାଦ ଓ ଫାଇବର ପାଇଁ ପନିପରିବା ତରକାରୀ, ଡାଲ ଚଟଣି କିମ୍ବା ସାଲାଡରେ ଗ୍ରେଟେଡ୍ ନଡ଼ିଆ ମିଶାନ୍ତୁ।
ଚର୍ବି ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ…ଓଲିଭ୍ ତେଲ କିମ୍ବା ବାଦାମ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତୁ ।
ସ୍ମାର୍ଟ ମନିଟରିଂ
ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାଦ୍ୟ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।