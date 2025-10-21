ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ, ପେଟକୁ ଭଲ: ଖାଲି ଶାଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମହୋଷଧୀ

ଶାଗ ଖାଇଲେ ନାନା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମେଥି ଶାଗ ଅନ୍ୟତମ ।

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଶୀତ ଋତୁରେ ବଜାରରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ସହ ନାନା ରକମର ଶାଗ ମିଳିଥାଏ । ଶାଗ ଖାଇଲେ ନାନା ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମେଥି ଶାଗ ଅନ୍ୟତମ । ମେଥିରେ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରି ରହିଥାଏ । ମେଥି ଶାଗରେ ପୋଟାସିୟମ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲୌହ, ସେଲେନିୟମ, ମାଙ୍ଗାନିଜ, ପ୍ରୋଟିନ୍‌, ଫାଇବର୍‌, ଭିଟାମିନ୍ ସି’, ନିୟାସିନ୍‌, ଆଇରନ୍‌, ଫଲିକ୍ ଏସିଡ୍‌, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, କପର୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଛି ।

ଏସବୁ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ । ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ଏହି ଶାଗ ଖାଇଲେ ବହୁ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ମେଥି ଶାଗ ଖାଇଲେ କୋଲେଷ୍ଟରଲ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ହୃତ୍‌ପିଣ୍ଡ ଜନିତ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ସୁସ୍ଥ ରହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ମେଥିଶାଗ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଜରୁରୀ ।

  • ମେଥି ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ପେଟ ଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହେ । ଏଥିସହ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗ୍ଲୋଇଙ୍ଗ ତ୍ଵଚା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ମେଥି ଶାଗ ।
  • ମେଥି ଦାନା ବ୍ୟବହାର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ମଧୁମେହ, ବଦହଜମୀ ଇତ୍ୟାଦି ରୋଗପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।
  • ମେଥି ଶାଗକୁ ଅଦା ଏବଂ ଗରମ ମସଲା ସହିତ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ।
  • ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଥି ରସ ପିଇବା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ।
  • ମେଥିରେ ଥିବା ପାଚନକାରୀ ଏଞ୍ଜାଇମ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଅଗ୍ନାଶୟକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଥାଏ।
  • ମେଥି ଶାଗ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ।
  • ମଧୁମେହକୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଚାମଚ ମେଥି ଦାନା ପାଉଡର ପାଣି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ।
  • ମେଥି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ । ମେଥି ହେଉ କି ଶାଗ, ଉଭୟ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ।
  • ମେଥି ଶାଗ ଆପଣଙ୍କ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପେଷି କେଶରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କଳା, ଘନ ଏବଂ ଚମକଦାର ହୋଇପାରିବ। ଏହା କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

 

 

