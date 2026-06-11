ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାରରେ ୧୨ଟି ଆସନ୍‌; ନିୟମିତ କଲେ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଫାଇଦା; ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ

ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାରରେ ୧୨ଟି ଆସନ୍; ନିୟମିତ କଲେ ମିଳିଥାଏ ଅନେକ ଫାଇଦା; ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ
ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର ନିୟମିତ କଲେ ଓଜନ କମାଏ। ପେଟ ଚର୍ବି କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା କମିଥାଏ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର କେବଳ ଯୋଗାସନ ନୁହେଁ। ୧୨ଟି ଆସନର ଗୋଟେ ପୂରା ବ୍ୟାୟାମ। ପ୍ରତିଦିନ ୫ରୁ ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ପୂରା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଏଥିସହ ମାନଶିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗ୍ୟାସ, କବ୍ଜ ପରି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତିମିଳିଥାଏ।
ଶରୀର ପାଇଁ କ’ଣ ଲାଭ
ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର ନିୟମିତ କଲେ ଓଜନ କମାଏ। ପେଟ ଚର୍ବି କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା କମିଥାଏ। ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ପେଟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଲିଭର, ଅଗ୍ନାଶୟ, କିଡନୀ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। କବ୍ଜ, ଗ୍ୟାସ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ହର୍ମୋନ ବ୍ୟାଲାନ୍ସ ହୁଏ। ଥାଇରଏଡ ଓ ଅନିୟମିତ ପିରିୟଡରୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ।
ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଏ?
ଷ୍ଟ୍ରେସ କମାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସହ ଆସନ କଲେ କୋର୍ଟିସଲ ହର୍ମୋନ କମେ। ଚିନ୍ତା, ଡିପ୍ରେସନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର କଲେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିଥାଏ। ମେମୋରି ଓ ଫୋକସ ବଢ଼ିଥାଲ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କଲେ ଦିନ ସାରା ଶରୀର ଏନର୍ଜିଟିଭ୍ ରହିଥାଏ। ଆଳସ୍ୟ ଲାଗେନାହିଁ।
ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାରର ଖରାପ ଦିଗ
ଠିକ ଭାବେ ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର ନକଲେ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ୩ ମାସ ପରେ ଏହି ଆସନ କରିବା ଏକଦମ ମନା। ପେଟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େ, ଗର୍ଭପାତର ବିପଦ ଥାଏ। ଆଗକୁ ବଙ୍କା ହେଲା ବେଳେ ଭୁଲ ହେଲେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ବଢ଼ିପାରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି କରନ୍ତୁ। ପେଟର ଅପରେସନ ହୋଇଥିଲେ ୬ ମାସ ଯାଏଁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାର୍ଟ ରୋଗୀମାନେ ଖୁବ ଧୀରେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୱର ଥିଲେ ବା ପିରିୟଡର ପ୍ରଥମ ୨ ଦିନ ମନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ମନା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଅଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାଳନାସନ ବେଳେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ତକିଆ ରଖି କରନ୍ତୁ।
ସଠିକ ସମୟ
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୟ ସମୟରେ ଖାଲି ପେଟରେ ସବୁଠୁ ଭଲ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ୩ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନମସ୍କାର ଆସନ କରିପାରିବେ। ଆରମ୍ଭରେ ୨ରୁ ୩ ରାଉଣ୍ଡରୁ କରନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ୧୨ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ଆସନ ସହ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବାର ନିୟମ ଅଛି। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିୟମିତ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।
ସୂର୍ୟ୍ୟ ନମସ୍କାରର ୧୨ଟି ଆସନ
୧: ପ୍ରଣାମାସନ
ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଛାତି ଆଗରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ।
୨: ହସ୍ତ ଉତ୍ତାନାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ପଛକୁ ଟିକେ ବଙ୍କାନ୍ତୁ। ଆଖି ହାତ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ହାଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଓ ପେଟର ଚର୍ବି କମିଥାଏ। ଫୁସଫୁସ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ।
୩: ପାଦହସ୍ତାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଆଣ୍ଠୁ ନବଙ୍କାଇ ଆଗକୁ ବଙ୍କା ହୁଅନ୍ତୁ। ହାତକୁ ପାଦ ପାଖରେ ମାଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। କବ୍ଜ ଓ ଗ୍ୟାସ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
୪: ଅଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାଳନାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ବାମ ଆଣ୍ଠୁ ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ କରି ବଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ମାଟିରେ ଲଗିବ। ଛାତି ଆଗକୁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଙ୍ଘ ଓ କୋମର ମାଂସପେଶୀ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ।
୫: ଦଣ୍ଡାସନ/ପର୍ବତାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ପଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ସିଧା ରେଖାରେ ରଖନ୍ତୁ। ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉପରେ ଭାର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାହୁ, କାନ୍ଧ, ପେଟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ହୋଇଥାଏ।
୬: ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ନମସ୍କାର
ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ଆଣ୍ଠୁ, ଛାତି ଓ ଥୋଡ଼ିକୁ ମାଟିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କମର ଉପରକୁ ଟିକେ ଉଠିବ। ୮ଟି ଅଙ୍ଗ: ୨ ପାଦ, ୨ ଆଣ୍ଠୁ, ୨ ହାତ, ଛାତି, ଥୋଡ଼ି ମାଟିରେ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରାବାହୁ ଓ ଛାତି ମାଂସପେଶୀ ବଢ଼ିଥାଏ।
୭: ଭୁଜଙ୍ଗାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଛାତି ଆଗକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ହାତ ସିଧା ରହିବ, କୋହଣୀ ଟିକେ ବଙ୍କା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କମରରୁ ତଳ ଭାଗ ମାଟିରେ ଲାଗିବ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ।ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା, ଥକାପଣ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
୮: ପର୍ବତାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କମରକୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତୁ। ଶରୀରକୁ ‘Λ’ ଆକାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଇଠି ମାଟିରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢ଼େ। ଚିନ୍ତା କମେ। ଗୋଡ଼ ଓ ହାତ ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ।
୯: ଅଶ୍ୱ ସଞ୍ଚାଳନାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ୪ ନଂ ଆସନ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ।
୧୦: ପାଦହସ୍ତାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ବାମ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ୩ ନଂ ଆସନ ଭଳି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ।
୧୧: ହସ୍ତ ଉତ୍ତାନାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ୨ ନଂ ଆସନ ଭଳି ହାତ ଉପରକୁ ଟେକି ପଛକୁ ବଙ୍କାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ।
୧୨: ପ୍ରଣାମାସନ
ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ସିଧା ହୋଇ ଛାତି ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରାକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଓ ମନ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ।