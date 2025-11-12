ମୁସଲମାନ କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତି ତାହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ; ପଡ଼ିଲେ କଣ ମିଳେ ଲାଭ, ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି କଥା

ମୁସଲମାନ କାହିଁକି ପଢ଼ନ୍ତି ତାହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ; ପଡ଼ିଲେ କଣ ମିଳେ ଲାଭ, ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି କଥା
ନମାଜ ହେଉଛି ଇସଲାମର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମାଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନମାଜ ହେଉଛି ଇସଲାମର ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମାଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମୁସଲମାନ ପାଇଁ ଦିନକୁ ପାଞ୍ଚଥର ନମାଜ ପାଠ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ନମାଜ ହେଉଛି ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ପାଞ୍ଚଟି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ନମାଜ ବ୍ୟତୀତ, କିଛି ମୁସଲମାନ ତହାଜ୍ଜୁଦ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ନମାଜ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷ ନମାଜକୁ କିଆମ -ଉଲ- ଲୈଲ , ନମାଜ -ଏ -ଶବ ଏବଂ ସଲାତୁଲ ଲୈଲ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଇସଲାମରେ ତାହାଜ୍ଜୁଦ ନମାଜର ଗୁଣ ଜାଣିବା।
ଇସଲାମରେ, ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ନିକଟତର କରୁଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହାର ଗୁଣାବଳୀ କୁରାନ ଏବଂ ହଦିସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ରାତିର ଶେଷ ତୃତୀୟାଂଶ ସମୟରେ ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ , ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାହ ସବୁଠାରୁ ନିମ୍ନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ।
ଇସଲାମ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶୋଇଯାଏ, ଆଲ୍ଲାହ ତା’ଆଲା ରାତିର ଶେଷ ତୃତୀୟାଂଶରେ ଆକାଶକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ତିନିଥର ଡାକନ୍ତି:
କେହି ଅଛନ୍ତି କି ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରେ?
କେହି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବି।
କେହି କ’ଣ ତାଙ୍କ ପାପ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଚାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବି?
କୁରାନରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ : ଇସଲାମର ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ, କୋରାନ ଶରିଫରେ ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି । ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉଲ୍ଲେଖ ସୁରା ମୁଜ୍ଜାମ୍ମିଲର ୨୯ତମ ଭାଗ ( ଜୁଜ୍ ) ରେ ଅଛି , ଯାହା କୋରାନର ୭୩ତମ ଅଧ୍ୟାୟ । ସୁରା ମୁଜ୍ଜାମ୍ମିଲରେ ୨୦ଟି ପଦ ଅଛି, ୧ ରୁ ୮ ପଦ ତାହାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛି।
ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଲ୍ଲାହ ତାଙ୍କ ପୟଗମ୍ବରଙ୍କୁ ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୁରା ମୁଜ୍ଜାମ୍ମିଲରେ କୁହାଯାଇଛି, ” ହେ ଚାଦର ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କେବଳ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବ୍ୟତୀତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଟିକିଏ କମ୍, କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ। ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ କୋରାନ ପାଠ କର।
ଏହି ନମାଜର ଅନେକ ଲାଭ: ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ସମସ୍ତ ସୌଖୀନତା ମିଳିଥାଏ।
ରାତିରେ ଉଜାଗର ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାସାଦ ଅଛି।
ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ।
ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ତାହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ଦୟା ଏବଂ ଦୟା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ।
ତାହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା , ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ହୃଦୟ ବିଶ୍ୱାସର ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ।
ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର ପଢିବା ଦ୍ଵାରା, ମୁହଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୁଏ।
ତହଜ୍ଜୁଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ , ଆଲ୍ଲାହର ଦୂତ ଏବଂ ମହାନ ଜିନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ।
ତହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ ପଢିବା କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରେ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଏ ।
ତାହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ: ତାହଜ୍ଜୁଦ ନମାଜ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସମୟ ହେଉଛି ଇଶା ନମାଜ ପରେ ଏବଂ ଫଜର୍ ନମାଜ ପୂର୍ବରୁ। ଏହି ନମାଜ ରାତିର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପଢିହେବ।