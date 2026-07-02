ଖାଇବା ପରେ ‘ବଜ୍ରସନ’ରେ ବସନ୍ତୁ; ଗ୍ୟାସ, ଅମ୍ଳ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତନ୍ତୁ

ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ଟିଭି ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଯଦି ୧୦ ମିନିଟ୍ ବଜ୍ରସନରେ ବସିବେ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡିଟି ଭଳି ୯୦% ସମସ୍ୟା ନିଜେ ନିଜେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ୟାସ, ଅମ୍ଳ, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଓ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଘରେ ଘରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସରଳ ଓ ପ୍ରଭାବୀ ଉପାୟ ହେଉଛି ‘ବଜ୍ରସନ’। ଏହା ଏପରି ଏକ ଯୋଗାସନ ଯାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆସନ ଖାଇବା ପରେ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଜ୍ରସନ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ।

ବଜ୍ରସନ କ’ଣ?

‘ବଜ୍ର’ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଜ୍ର ବା ହୀରା ଭଳି କଠିନ। ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ବଜ୍ର ପରି ଦୃଢ ଓ ସ୍ଥିର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ‘ଡାଇମଣ୍ଡ ପୋଜ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆସନରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଗୋଇଠି ଉପରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼େ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ…

ଇରାନରେ ୬ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା…

ବଜ୍ରସନର ୭ଟି ବଡ଼ ଫାଇଦା

ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢାଏ: ଖାଇବା ପରେ ୫ରୁ ୧୦ ମିନିଟ୍ ବଜ୍ରସନରେ ବସିଲେ ପେଟ ଓ ଅନ୍ତନଳୀକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବଢେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୀବ୍ର ହୁଏ ଓ ଗ୍ୟାସ-ଅମ୍ଳରୁ ଆରାମ ମିଳେ। ଆୟୁର୍ବେଦ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଜଠରାଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କରେ।

କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଦୂର କରେ: ନିୟମିତ ବଜ୍ରସନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବାୟୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ ରହେ ଓ ପୁରୁଣା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କମେ।

ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଦିଏ: ଏହି ଆସନ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖେ ଓ ଏକାଗ୍ରତା ବଢାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଜ୍ରସନରେ ବସନ୍ତି।

ଆଣ୍ଠୁ ଓ ଜଙ୍ଘକୁ ମଜବୁତ କରେ: ବଜ୍ରସନ ଆଣ୍ଠୁ, ଜଙ୍ଘ ଓ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରେ। ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସାଇଟିକା ଓ ଭେରିକୋଜ ଭେନ ସମସ୍ୟାରେ ଲାଭ ମିଳେ।

ପିଠି ସିଧା ରଖେ: ଏହି ଆସନରେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ରହେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କମେ ଓ ପୋଜିସନ ସୁଧୁରେ।

ମାସିକ ଧର୍ମ ସମସ୍ୟାରେ ଲାଭଦାୟକ: ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜ୍ରସନ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଏହା ପେଲଭିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବଢାଏ ଓ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କମ କରେ।
ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ହଜମ ଶକ୍ତି ଠିକ ରହିଲେ ମେଟାବୋଲିଜିମ ବଢେ। ଯାହା ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ବଜ୍ରସନ କରିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ

ପ୍ରଥମେ ଏକ ସଫା ମ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ପରସ୍ପର ସହ ଲାଗି ରହିବ ଓ ଗୋଇଠି ଟିକେ ବାହାରକୁ ରହିବ। ନିତମ୍ବକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଇଠି ମଝିରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ମେରୁଦଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା ରଖନ୍ତୁ। କାନ୍ଧ ଢିଲା କରି ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସାଧାରଣ ନିଶ୍ୱାସ-ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପରେ ୫ରୁ ୧୫ ମିନିଟ୍ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭରେ ୧ରୁ ୨ ମିନିଟ୍ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବଢାନ୍ତୁ।

କେଉଁମାନେ କରିବେ ନାହିଁ?

ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଅବସ୍ଥାରେ ବଜ୍ରସନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।

ଆଣ୍ଠୁ ସମସ୍ୟା: ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗମ୍ଭୀର ଆଣ୍ଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲିଗାମେଣ୍ଟ ଇନଜୁରୀ ବା ଆଣ୍ଠୁ ଅପରେସନ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରନ୍ତୁ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା: ଗର୍ଭାବସ୍ଥାର ଶେଷ ତିନି ମାସରେ ବଜ୍ରସନ କରିବା ଅନୁଚିତ।

ଆଣ୍ଠ ଗଣ୍ଠି ବାତ: ରିୟୁମାଟଏଡ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ ଥିବା ରୋଗୀ ଏହାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ।

ହାର୍ଣ୍ଣିଆ: ହାର୍ଣ୍ଣିଆ ବା ଆନ୍ତ୍ରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବଜ୍ରସନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଆୟୁଷ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୋଗ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ବଜ୍ରସନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଗଗୁରୁ ଡ. ରମେଶ ଶର୍ମା କହନ୍ତି, ବଜ୍ରସନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବୀ ଆସନ। ରାତିରେ ଖାଇବା ପରେ ଟିଭି ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଯଦି ୧୦ ମିନିଟ୍ ବଜ୍ରସନରେ ବସିବେ, ତେବେ ଗ୍ୟାସ, ଏସିଡିଟି ଭଳି ୯୦% ସମସ୍ୟା ନିଜେ ନିଜେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ମନେରଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଯୋଗାସନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତର ବା ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଭଲ।

You might also like More from author
More Stories

ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ…

ଇରାନରେ ୬ ଦିନ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଆୟାତୋଲ୍ଲା…

୧୦ ନା ୧୧ ଜୁଲାଇ… ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ…

ସତରେ କ’ଣ ଗରଜିଲା ମେଘ ବରଷେ ନାହିଁ?…

1 of 20,034