Walnuts Benefits: ସକାଳୁ ୧ ମାସ ପିଅନ୍ତୁ ଅଖରୋଟ ପାଣି, ଫାଇଦା ଦେଖିଲେ ହେଇଯିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ…95% ଲୋକ ଜାଣନ୍ତିନି
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଅଖରୋଟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର, ଆଇରନ୍, ଓମେଗା-3 ଏବଂ ଓମେଗା-6 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍, ମୋନୋଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ, ଫୋଲେଟ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ସମେତ ଅନେକ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି।
ଆପଣ ଅଖରୋଟ ଖାଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଅଖରୋଟ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ଅଖରୋଟ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ନିୟମିତ ସେବନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଏହା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁସ୍ଥ ହୃଦୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଅଖରୋଟ ପାଣି ପିଇବାର ଲାଭ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା।
ସକାଳେ ଅଖରୋଟ ଖାଇବାର ଲାଭ:
କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ
ଯଦି ଆପଣ ଶରୀରର କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷ ରହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ walnuts ଆମ ହୃଦୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଲରେ କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଶରୀରର ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ରକ୍ତ ଜମିଯାଇଥାଏ ଯଥା ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ଲକେଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ଯତୀତ walnuts ଶରୀରରେ ବଢିଥିବା ମନ୍ଦ LDL କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ।
ନପୁଂଷକତା ଦୂର କରେ
walnuts ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଧାତୁ ପତନ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଆଜି କାଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ର ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକାଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି , ତେଣୁ walnuts ଏହା ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ । ଆପଣଙ୍କ ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ walnuts ସେବନ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଆଣ୍ଠୁ ବିଦ୍ଧା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସେବନ ବହୁତ ଫଳଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ:
ଅଖରୋଟକୁ ପ୍ରାୟତଃ “ବ୍ରେନ୍ ଫୁଡ୍” ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଯାହା ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡରେ ଭରପୂର । ଭିଜା ଅଖରୋଟ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଏକ ହେଲଦି ଫ୍ୟାଟ୍ ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ମୃତିଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ନିୟମିତ ଭାବରେ ସକାଳେ ଭିଜା ଅଖରୋଟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସାରା ଦିନ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଡାଇବେଟିସ୍:
ଅଖରୋଟ ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ଆପଣଙ୍କ ସକାଳର ରୁଟିନରେ ଭିଜା ଅଖରୋଟକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଲେବଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଅଖରୋଟରେ ହେଲଦି ଫ୍ୟାଟ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନର ମିଶ୍ରଣ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ପାଇକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଗ୍ଲାଇସେମିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
ହୃଦୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
ଭିଜା ଅଖରୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲେବଲ୍ ହ୍ରାସ କରି ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ । ଏଥିରେ ପଲିଅନସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍, ବିଶେଷକରି ଆଲଫା-ଲିନୋଲେନିକ୍ ଏସିଡ୍ (ALA) ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି । ଯାହା ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (LDL) କମ କରିବା ସହିତ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (HDL) ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଧମନୀରେ ପ୍ଲାକ୍ ଜମାକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସନ୍ତୁଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ।
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରେ:
ଅଖରୋଟ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ଭରପୂର । ଯାହା କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଫ୍ରି ରାଡିକାଲ୍ସ ସହିତ ଲଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଧୀର କରିଥାଏ । ଭିଜା ଅଖରୋଟର ନିୟମିତ ସେବନ ଫୁଲା ଏବଂ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଯାହା ଉଭୟ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ସହିତ ଜଡିତ ।
ପେଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ:
ଭିଜା ହୋଇଥିବା ଅଖରୋଟ କେବଳ ହଜମ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥାଏ । ଅଖରୋଟ ଫାଇବରର ଏକ ଭଲ ଉତ୍ସ । ଯାହା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରେ
ଡାଏଟ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସେବନ କରିପାରିବେ । କାରଣ ଏଥିରେ କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରୋଲର ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବଢି ନ ଥାଏ । walnuts ରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫାଇବାର ରହିଥାଏ । ଯାହା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁଦୂଢ କରିଥାଏ ।