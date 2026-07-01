ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା’ ଯୋଜନା: ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି; ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଟିଏମସିର ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର' ଯୋଜନାର ୨୭ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନଥିଲା
କୋଲକାତା: ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବି କରିବା ପାଇଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ(ଟିଏମ୍ସି) ସରକାର ସମୟରେ ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର’ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଥିରୁ ୨୭ ଲକ୍ଷ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ସେମାନେ ଫେକ୍। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ‘ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା’ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବେଳେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ଇନଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟର ୧.୧ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ପୂର୍ବତନ ମଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ସରକାର ଉପରେ ସରକାରୀ ପାଣ୍ଠିର ଅପବ୍ୟବହାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି; ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡିଛି ଟିଏମସିର ‘ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଭଣ୍ଡାର’ ଯୋଜନାର ୨୭ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନଥିଲା। ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶାସନ ସମୟରେ କରଦାତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସରକାର ଏପରି ଅନିୟମିତତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ୟ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ଓ ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୩,୦୦୦ ସହାୟତା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ପ୍ରତି ମାସରେ ୩,୦୦୦ ପାଇବେ। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ ୧.୬ କୋଟି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ୧.୧ କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୩୬,୦୦୦ କୋଟି ବଜେଟରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି।