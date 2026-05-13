ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନ ଛାଡିବେ ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ, କାହିଁକି ନେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଦେବେ ଇସ୍ତଫା...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଏବଂ ଭବାନୀପୁର ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଟି ଆସନ – ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭବାନୀପୁର – ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଆସନରେ ଜୋରଦାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭବାନୀପୁରରେ, ସେ ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗଡ଼ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏବଂ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।

ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ଆସନରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପୁରକୁ ନିଜର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମେ ୯ ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କୁ ପଦ ଏବଂ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଦଳର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ୨୪ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୧୮ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ମୋଟ ୪୨ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ୨୦୭ଟି ଆସନ ଜିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ମେ ୪ ତାରିଖରେ ଘୋଷିତ ଫଳାଫଳରେ, ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସି ମାତ୍ର ୮୦ ଆସନରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଆସନ, ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିପିଏମ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଜିତିଥିଲା।

୨୯୪ ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାରେ, ବିଜେପି ମ୍ୟାଜିକ୍ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୮ ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଜନାଦେଶ ଆଧାରରେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମେ ୯ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

