ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେବ ପୁନଃ ମତଦାନ
କଲକାତା: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୬ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୧୫ଟି ବୁଥ୍ରେ ଆସନ୍ତା ରବିବାର (ମେ ୨) ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବ। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ସାନି ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଏକ ପତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହି ପୁନଃ ମତଦାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୩ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ୟ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇନଥିଲା।
ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମର ୧୧ଟି ବୁଥ୍ରେ ହେବ ପୁନଃ ମତଦାନ
୧୪୨-ମଗ୍ରାହାଟ ପଶ୍ଚିମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୧୧ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ୟ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସାନି ମତଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବୁଥ୍ ଏବଂ ରୁମ୍ ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:
୧. ୪୬ – ୟାରପୁର ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨
୨. ୧୨୬ – ନାଜରା ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୧
୩. ୧୨୭ – ନାଜରା ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨
୪. ୧୨୮ – ଦେଉଲା ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୧
୫. ୧୪୨ – ଘୋଲା ନୟାପଡ଼ା ବାଳିକା ହାଇ ମଦ୍ରାସା, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨
୬. ୨୧୪ – ଏକତାରା ମଲାୟା ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୧
୭. ୨୧୫ – ଏକତାରା ମଲାୟା ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨
୮. ୨୧୬ – ଏକତାରା ମଲାୟା ଧୋଡ଼ା ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୧
୯. ୨୩୦ – ବାହିରପୁର କୁରକୁରିଆ ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୧
୧୦. ୨୩୧ – ବାହିରପୁର କୁରକୁରିଆ ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨
୧୧. ୨୩୨ – ବାହିରପୁର କୁରକୁରିଆ ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୩
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମତଦାନ ସମୟରେ ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାନି ମତଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବରର ୪ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁନଃ ମତଦାନ
୧୪୩-ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ୪ଟି ପୋଲିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ମତଦାନ ହେବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:
୧. ୧୧୭ – ବାଗଦା ଜୁନିୟର ହାଇ ସ୍କୁଲ
୨. ୧୭୯ – ଚାନ୍ଦା ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨
୩.୧୯୪ – ହାଣ୍ଡେପୁର ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ
୪. ୨୪୩ – ରାୟନଗର ଏଫ.ପି. ସ୍କୁଲ, ରୁମ୍ ନମ୍ବର ୨
ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନିତ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁନଃ ମତଦାନକୁ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୁନଃ ମତଦାନ ବିଷୟରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଢୋଲ ବଜାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉ। ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥା କହିଛନ୍ତି, “ଢୋଲ ବଜାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତଦାନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପୁନଃ ମତଦାନର ତାରିଖ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଏହା ସହିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ପର୍ୟ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, “ଦୟାକରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସର କିମ୍ବା ପର୍ୟ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ବିନା ବିଳମ୍ବରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ କମିଶନଙ୍କୁ ଅବଗତ ରଖି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ୟ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ।”