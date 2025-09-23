24 ଏବଂ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର
ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
କୋଲକାତା: ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ 2 ଦିନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର । କୋଲକାତା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଜମି ରହିଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରଖିବା ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ, ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାତ୍ୟ ବସୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୪ ଏବଂ ୨୫ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।
୨୪ ଏବଂ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ
ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରାତ୍ୟ ବସୁ ତାଙ୍କ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24 ଏବଂ 25 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୋଲକାତା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଗଲା । କାରଣ ରାତାରାତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ, ସାଧାରଣ ପରିବହନ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ସହରରେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ସାତ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସହରର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 330 ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହର ଏବଂ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାରାହାରି 250 ମିମିରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି।