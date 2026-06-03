ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କମାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ‘Z’ ରୁ ‘Y’ କାଟେଗୋରୀକୁ ହ୍ରାସ
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ‘Z’ କାଟେଗୋରୀରୁ ‘Y’ କାଟେଗୋରୀକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି।
କୋଲକାତା: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।
୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ‘Z’ କାଟେଗୋରୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ‘Y’ କାଟେଗୋରୀର ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟରେ VIP ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନର୍ଗଠନ ଅଧୀନରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ‘Z’ କାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁସାରେ, ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହ ୮ ରୁ ୧୦ ଜଣ ପୁଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ବେହାଲାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପୁଲିସ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା।
ଏହି ସୁରକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପରେ, ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିୟୋଜନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ କାଟଛାଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଶାଖା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭୂମିକା, ସରକାରୀ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିପଦ ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ‘Y’ କାଟେଗୋରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦଳରେ ତିନିଜଣ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ପୁଲିସ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ VIP ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲର ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯାଇନାହିଁ।