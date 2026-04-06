Bengal Opinion Poll 2026: ମମତା କି BJP? ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲରେ ଦେଖି କୋମାରେ ନେତା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଆଗରେ!
ମମତା vs BJP, ସର୍ଭେ କହୁଛି କାହାର ହେବ ସରକାର?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମଗ୍ର ଦେଶ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। MATRIZE ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ମତାମତ ସର୍ଭେ କରିଛି। ଏହି ମତାମତ ସର୍ଭେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିଏମସି ୪୩ ପ୍ରତିଶତ, ବିଜେପି ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗଳାର ୨୯୪ଟି ଆସନରେ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। MATRIZE ଜନମତ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, TMC ୧୪୦-୧୬୦ ଆସନ, ବିଜେପି ୧୩୦-୧୫୦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ୮-୧୬ ଆସନ ଜିତିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବଙ୍ଗଳାରେ ବହୁମତ ସଂଖ୍ୟା ୧୪୮। ଏଥର ବଙ୍ଗଳାର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ବଦଳି ଯାଇଛି।
ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ଟିଏମସିରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନିଜର ଦଳ, ଆମ ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସିଙ୍କ ଏଆଇଏମଆଇଏମ ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମେଣ୍ଟ ଅନେକ ମୁସଲିମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଟିଏମସିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ, ଯାହା ବିଜେପିକୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆସନରେ ବିଜେପି ଏବଂ ଟିଏମସି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଠିନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇପାରେ।
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ: ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦, ୨୦୨୬ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୨, ୨୦୨୬ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ ୬ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୯। ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ୭ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ରେ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ୯ ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ ୧୩। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମେ ୬, ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବ।
ଭୋଟର ତଥ୍ୟ: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟ ୬.୪୪ କୋଟି ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୩.୨୮ କୋଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୩.୧୬ କୋଟି ମହିଳା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା୧,୧୫୨। ୧୮ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫.୨୩ ଲକ୍ଷ । ୨୦ ରୁ ୨୯ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧.୩୧ କୋଟି । ୮୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ୩.୭୯ ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୪.୧୬ ଲକ୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। EVM ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି।
୨୦୨୧ ନିର୍ବାଚନ ରେକର୍ଡ: ସୂଚନାମୁତାବକ ୨୦୨୧ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଠଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ୨୯୪ଟି ଆସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ନିର୍ବାଚନ ବହୁତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଟିଏମସି ୨୯୪ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧୫ଟି ଜିତି ପ୍ରାୟ ୪୮% ଭୋଟ ପାଇଥିଲା।