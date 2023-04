Video: ନକଲି ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ନିଆଁ ଲିଭାଇ ପାଉଁଶରୁ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜିଲା CBI

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାପା ମାରିବା ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ୨୪ ପାରଗନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ଏକ ବିଲରେ ସରକାର କାଗଜପତ୍ର ଜଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କେହି ଏହି କାଗଜପତ୍ରକୁ ବିଲରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେଥିରେ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଆସିଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ, ଏକ ବଡ଼ ବିଲରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଜଣାପଡିନାହିଁ କି ଏହି କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଏବଂ ସେଥିରେ କଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗାଯାଇଛି। ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାଉଂଶରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହି ବିଲରେ ଜଳୁଥିବା କାଗଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏବଂ ଜଳୁଥିବା କାଗଜରୁ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ତେବେ ପ୍ରଥାମିକ ଖବରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ଜଳୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ୨୦୦୮ ଏବଂ ୨୦୧୦ ବର୍ଷର ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଟେ ।

Something sinister is brewing in Bengal. As per inputs, Govt documents are being burnt in a closed compound in Bhangar, 30 km from Kolkata, for last two days. CBI apparently found incriminating documents, cash vouchers etc linked to cases under investigation… Someone is scared! pic.twitter.com/ADNuLA0oza

— Amit Malviya (@amitmalviya) April 18, 2023