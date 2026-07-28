ବସ୍‌ରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ! ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା-ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ଡ୍ରାଇଭର

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ବିଏମଟିସି (BMTC) ବସ୍‌ରେ ଜଣେ ସହଯାତ୍ରୀ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।

By Shiv Sankar Singh

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେବ୍ବାଲରୁ ମନ୍ୟତା ଟେକ୍ ପାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବିଏମଟିସି (BMTC)ର ୫୦୦ଡି/୪୦ ରୁଟ୍ ବସ୍‌ରେ ଜୁଲାଇ ୨୩ ତାରିଖରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଅଶ୍ଳୀଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଓ ବିଏମଟିସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ବସ୍‌ରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଭାବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ବସ୍ ଚାଳକ ପ୍ରବୀଣଙ୍କୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରୁ ଚାଳକ ବସ୍‌ର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖସି ପଳାଇବାରୁ ରୋକିଥିଲେ।

ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଯୁବତୀ ବସ୍‌ର ସାମ୍ନା ପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଏକ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ପରେ ବସ୍ ଚାଳକ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ଚାପୁଡ଼ା ଓ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବତୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧକ୍କା କିମ୍ବା ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବସ୍‌ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ…

Uttarakhand Govt.

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୁଲିସ ଓ ବିଏମଟିସି (BMTC) କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେହି ସଂପୃକ୍ତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଜଖବର ଚାଲିଛି।

ଏହି ଖବର ଲେଖାଯିବା ବେଳକୁ ପୁଲିସ ନିକଟରେ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିଲା। ଯୁବତୀ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହା ସହ ବିଏମଟିସି ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ବସ୍ ଚାଳକଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, କିଛି ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଉଚିତ।

You might also like More from author
More Stories

NEET ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି BJP…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ…

ରସିକିଆ ୬୫ ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ା, ଦେଢ଼ ମାସ ଭିତରେ ୨…

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ…

1 of 30,145