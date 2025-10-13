Toyota Vellfire ଡେଲିଭରି ନେବାକୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଷୀ, ଶୋ’ ରୁମରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

Toyota Vellfire ଡେଲିଭରି ନେବାକୁ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଚାଷୀ । ଶୋ’ ରୁମରେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ।

By Seema Mohapatra
CELLNET

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ବେସ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ । ଏହି ଭିଡିଓରେ, ସେ ଏକ ଲଗ୍‌ଜୁରୀ କାର୍, ଟୟୋଟା ଭେଲ୍‌ଫାୟାରର ଡେଲିଭରି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଶୋ’ରୁମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ସହରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼ି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।

ଚାଷୀ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ଅନୋଖା ଅନ୍ଦାଜ

ଚାଷୀ ସଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମୀଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ନେଇ ବେସ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲଗ୍‌ଜୁରୀ କାର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋର୍ସେ ପାନାମେରା (Porsche Panamera), ଫୋର୍ଡ ମୁଷ୍ଟାଙ୍ଗ(Ford Mustang), ମାସେରାତି ଲେଭାଣ୍ଟେ(Maserati Levante), ଟୟୋଟା ଫର୍ଚୁନର(Toyota Fortuner) ଏବଂ ଇନୋଭା ହାଇକ୍ରସ୍(Innova Hycross) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଟୟୋଟା ଭେଲ୍‌ଫାୟାରର ଡେଲିଭରିକୁ ସେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିଥିଲେ।

YouTubeରେ ଛାଇଗଲା ଭିଡିଓ

YouTubeରେ ଅପଲୋଡ୍ ହୋଇଥିବା “କୃଷକଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର କିଣିବା” (Farmer Buying Luxury Car )ଭିଡିଓଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ତାଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଅଫିସ ବାହାରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଧାଡ଼ି ଦେଖାଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ପରି ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କାରରେ ଶୋ’ରୁମ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଧଳା କୁର୍ତ୍ତା-ଧୋତି, ଭାରୀ ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ମୁଦି ପିନ୍ଧି, ସଞ୍ଜୁ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି ଶୋ’ରୁମ୍‌ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର ମାଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖି ପଥଚାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।

Toyota ଡିଲରସିପ୍‌ରେ ସ୍ୱାଗତ

ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୁ ଟୟୋଟା ଡିଲରସିପ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସେ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପୂଜା (ରୀତି ନୀତି) ସହିତ ତାଙ୍କର ନୂତନ ଟୟୋଟା ଭେଲ୍‌ଫାୟାରର ଡେଲିଭରି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ MPV ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 କୋଟି (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍)। କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାରକୁ ଫୁଲ ମାଳାରେ ସଜାଇ ଚାଷୀ ସଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଡେଲିଭରି ପରେ, ସଞ୍ଜୁ ପୂଜା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନୂତନ କାରରେ ଘରକୁ ଗଲେ।

ଟୟୋଟା ଭେଲଫାୟାର କିପରି?

ଟୟୋଟା ଭେଲଫାୟାର ଭାରତରେ ଏକ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଲଗ୍ଜରୀ MPV ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସିଟ୍, ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମନୋରଞ୍ଜନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିକ୍ଲାଇନିଂ ସିଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ପରି ଆରାମଦାୟକ କରିଥାଏ। ଭିତର ଭାଗରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ହିଟେଡ ସିଟ୍ ଏବଂ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ଲି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ADAS, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଅଟୋ ବ୍ରେକ୍ ହୋଲ୍ଡ ରହିଛି। ଏହି MPV ଏକ 2.5-ଲିଟର 4-ସିଲିଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହା 193 PS ପାୱାର ଏବଂ 240 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଇଲେଜ୍ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।

