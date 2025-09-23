ଲିଭ୍‌-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ନୃଶଂସ କାଣ୍ଡ, ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ଦେହରେ ନେଲା ପ୍ରେମିକାର ଜୀବନ, ଝିଅ ଆଗରେ ମା’କୁ ୧୨ ଥର ଭୁଷିଲା ଛୁରୀ

ପ୍ରଥମେ ଲିଭ୍‌-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ବିବାହ, ଏବେ ହତ୍ୟା

By Rojalin Mishra

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ; ସାରା ଦେଶରେ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ମାମଲା ଜୋରସୋରରେ ବଢ଼ିଚାଲିଛି। ପରକ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଗଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରେଖା ନାମକ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଛି।

ପ୍ରେମିକ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ରେଖା ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ବାଶ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଖାଇଲା ପ୍ରେମିକକୁ। ପ୍ରେମିକାକୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କଲା ପ୍ରେମିକ।

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରେମିକ ରେଖାଙ୍କୁ ଏକ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଥର ଛୁରି ମାରିଥିଲେ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାମାକ୍ଷୀପାଲ୍ୟରେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ୨୮ ବର୍ଷୀୟା ଟେଲି-କଲର ରେଖାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଛି।

ପ୍ରଥମେ ଲିଭ୍‌-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ବିବାହ, ଏବେ ହତ୍ୟା
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରେଖା ଏବଂ ଲୋକେଶ ପ୍ରାୟ ୨-୩ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ।

ଯଦିଓ ରେଖା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକେଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛାଡପତ୍ର ହୋଇଥିଲା।

ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା
ରେଖା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ଲୋକେଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ କମ୍ପାନୀରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବରେ ଚାକିରି କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଲୋକେଶ ରେଖାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ସୋମବାର ସକାଳେ, ରେଖା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଏକ ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ବସ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ, ଲୋକେଶ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଥର ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ
ସେ ରେଖାଙ୍କୁ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଥର ଛୁରୀ ମାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ରେଖାଙ୍କ ଝିଅ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ଦେଖିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ କାମାକ୍ଷୀପାଳିଆ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ରେଖା ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କାମାକ୍ଷୀପାଳିଆ ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି।

