କାହିଁକି ବ୍ୟାଚଲର ମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତି ଘର ମାଲିକ, ଖବର ପଢିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହିବେ ଏଭଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭଡ଼ା ଘର ଖୋଜିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ । ଅଧିକାଂଶ ଜମି ମାଲିକ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭଡା ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯେତେବେଳେ କେବଳ ବ୍ୟାଚଲର ମାନେ ଘର ଖୋଜନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଜଧାନୀ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ଜମିଦାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ମାମଲା ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୱିଟରରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟର ଚିତ୍ର ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ବ୍ୟାଚଲରଙ୍କୁ ଭଡା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହଭାଗୀ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଜମି ମାଲିକମାନେ ବ୍ୟାଚଲର କୁ ଭଡା ଘର କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ?

This is why people don’t like renting to bachelors.

An “educated” bachelor working in a “large MNC” did this in Bangalore.

Got these pics from Reddit. pic.twitter.com/LbYhEk9hx5

— Ravi Handa (@ravihanda) April 26, 2023