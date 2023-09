ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଡର କଲା ୬୨ ୟୁନିଟ ବିରିୟାନୀ, swiggy ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମ୍ୟାଚର ଦୃଢ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଏହି ଏସୀୟ ପ୍ରତିଭାମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଯାଏ, ବିଶେଷକରି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲେ ଭଲ ମ୍ୟାଚର ମଜା କ’ଣ? ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଆପ୍ ସ୍ୱିଗି ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷ୍ଟ X (ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଅନେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଚାଲିଥିବା INDvsPAK ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱିଗି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, “ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ୬୨ ୟୁନିଟ୍ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ #” INDvsPAK ମ୍ୟାଚ୍ ୱାଚ୍ ପାର୍ଟି ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆସି ପାରିବି କି? ”

ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ପାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥଟ୍ଟା କରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭାରତ ଜିତେ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ଵିଗିରୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇବ କି? ଅନ୍ୟକୁ ପଚାରିଲେ, “ଦୟାକରି ମୋତେ ଏକ ପିଜା ପଠାଇ ପାରିବେ କି?”

someone from bengaluru just ordered 62 units of biryanis?? who are you? where exactly are you? are you hosting a #INDvsPAK match watch-party?? can i come?

