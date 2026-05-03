ଭାଷଣ ନୁହେଁ Memes ଦେଖ! ଅଫିସର ଶେଷ ଦିନରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଦାୟ ଜଣାଇଲେ କର୍ମଚାରୀ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଫିସର ଶେଷ ଦିନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଇମେଲ୍ ବଦଳରେ କେବଳ 'ମିମ୍ସ' (Memes) ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନବ ବିଦାୟକାଳୀନ ଇମେଲ୍ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି। ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମିମ୍ସ ଜରିଆରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିଦେଇଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ନିଜ ଅଫିସର ଶେଷ ଦିନରେ କିଛି ଏମିତି କଲେ, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦାୟକାଳୀନ (Farewell) ଇମେଲ୍ ଲେଖିବା ବଦଳରେ ନିଜ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପାଇଁ କେବଳ ‘ମିମ୍ସ’ (Memes) ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନବ ବିଦାୟର ଭିଡିଓ ଭବିଷା ଭାଟିଆ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଗଲା। ଭିଡିଓରେ ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଦାୟକାଳୀନ ଇମେଲ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ଏକ ମିମ୍‌ରୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, “ସାବଧାନ, ଏକ ଫେୟାରୱେଲ୍ ଇମେଲ୍ ଆସୁଛି।” ଏହା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ମିମ୍ସ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଲେଖାଯାଉଥିବା ବାର୍ତ୍ତା ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମିମ୍‌ରେ ଲେଖାଥିଲା, “ମୁଁ ଭାଷଣ ଦେବାରେ ଭଲ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମିମ୍ସ ଦେଖିନିଅ।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମିମ୍‌ରେ ଏହି କଥାର ମଜାକ ଉଡ଼ାଯାଇଥିଲା ଯେ କିପରି ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଦାୟକାଳୀନ ମିମ୍ସ ଖୋଜିବାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିତିଗଲା। ଇମେଲ୍‌ର ଶେଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ହାଲୁକା-ଫୁଲକା ମିମ୍ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦାୟ ଅପେକ୍ଷା ମଜାଦାର ମିମ୍ସର ଏକ ସଂଗ୍ରହ ଥିଲା। ଏହି ତରିକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା କାରଣ ଏହା ଏକ ଭାବୁକ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମଜା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା; ଭାଟିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଇମେଲ୍‌ଟି ଅସଲି ବୋଲି। ସେ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, “ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ଏହା ସତ ନା ମଜା।” ଏହା ପରେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମିମ୍ ସହିତ ଏହାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ କ’ଣ ହେଲା କି, ଟିମ୍‌ର ବାକି ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଜାଦାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। କେହି କେହି ମଜାଦାର ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ ତ ଆଉ କେହି କେହି କେବଳ ମିମ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Bhavisha Bhatia (@bhavisha.mp4)

ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ଲେଖିଥିଲେ, “ଭାଇ, ଅନ୍ତତଃ ଚିଠିପତ୍ର ତ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଲିଉଡର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସଂଳାପ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, “ଜା ସିମ୍ରନ୍ ଜା!” ଭାଟିଆ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସବୁଠାରୁ ନିଆରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସହକର୍ମୀ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ CC ଲିଷ୍ଟରୁ ହଟାଇ ‘ରିପ୍ଲାଇ ଅଲ୍’ରେ ଏକ ମିମ୍ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆହୁରି ମଜାଦାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଅନଲାଇନ୍‌ରେ ଲୋକଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଅଫିସର ମଜାଦାର ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଦାୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀମାନ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ‘ଏହା ମୋର କୋଡ୍, ଏବେ ଏହା ତୁମର ସମସ୍ୟା’ ବୋଲି ଏକ ମିମ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି।” ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମୋର ଫେୟାରୱେଲ୍ ମେଲ୍ କେମିତି ଦେଖାଯିବ।” ତୃତୀୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ ମଜାକରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହାକୁ ୧୦୦% ହାଇକ୍ (Hike) ଦେଇ ପୁଣି ଚାକିରିରେ ରଖିନିଅ।” ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନର ମାହୋଲ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତ କଲିଗ୍ (Colleague) ହ୍ୟୁମର।”

