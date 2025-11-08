ସେ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁଲେ…ସୀମା ଟପିଲେ ରାପିଡୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ …
ରାପିଡୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ରାପିଡୋ ବାଇକ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଆରୋହୀ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଛୁଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ମହିଳା ଜଣକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭିଡିଓରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏବେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଗୁରୁବାର ଅପରାହ୍ନର ଘଟଣା: ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରୁ ତାଙ୍କ ପିଜି (ପେଇଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍)କୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ସମୟରେ, ରାପିଡୋ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, “ଏହା ସବୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଗଲା ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଏହା କଲେ, ମୁଁ କହିଲି, ‘ଭାଇ, ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଏହା କରିବା ବନ୍ଦ କର,’ କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ।”
ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, “ମୁଁ ରାସ୍ତା ଜାଣି ନଥିଲି।”: ମହିଳା ଜଣକ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବଂ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ରାଇଡ ଅଟକାଇବାକୁ ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣି ନଥିଲି , ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି।”
ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଜଣେ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ଭୟଭୀତତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ କ’ଣ ଘଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘଟଣାଟି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଆରୋହୀ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଏପରି ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ।
କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟଭୀତ ଇଙ୍ଗିତ: କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ସେଠାରେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରୋହୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରେ ଏବଂ ଯିବା ପରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇଙ୍ଗିତ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ଏହାକୁ ସେୟାର କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ନ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାପରେ ୱିଲସନ ଗାର୍ଡେନ୍ ପୋଲିସ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରାପିଡୋ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୟାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ।