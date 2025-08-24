425 for 1 Km: ବର୍ଷାରେ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ଏହି ସ୍ଥାନର ଭଡା ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ 425 ଟଙ୍କା ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ 425 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଅଟୋବାଲା ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ବର୍ଷାରେ ଭିଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଏବଂ କ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ଆଣିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ମୂଲ୍ୟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା।

ଜଣେ Reddit ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସମ୍ପ୍ରତି ସହରରେ ବର୍ଷା ସମୟରେ 1 କିଲୋମିଟର ଅଟୋ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 425 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇ Uber ର ଭଡ଼ା ଆକଳନର ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର 1 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ବର୍ଷା ସମୟରେ Uber ଭଡ଼ା ଶୀର୍ଷକ ପୋଷ୍ଟଟି ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା।

ପୋଷ୍ଟରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଭଡ଼ା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଗତକାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ସମୟରେ, ମୋ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସହରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଡ଼ା କେବଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା।

ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ଯାହାକି କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ୟୁଜର୍ସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

 

